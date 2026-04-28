斥資2千多萬元整修國小廚房 廚工做菜不再悶熱 師生午餐安全更有保障

基隆市的學生午餐近期成為話題，基市府教育處今天表示，斥資超過2000萬元整建正濱國小廚房已完工，全新廚房基礎環境翻新，食安衛生升級，舒適度改善，提供學生更安全更美味好吃的午餐。

參選基隆市長的議長童子瑋，近期走訪3所學校，關注學生午餐品質。市長謝國樑日前宣布，教育處已規劃每周三「特餐日」，主菜再升級，使用基隆在地新鮮食材或特色料理，打造「午星級」營養午餐。童子瑋回應，很高興看到「謝市長再次跟進他的倡議」。

教育處長徐嬿立表示，市府團隊重視將現有學校廚房轉型為符合現代化設計的空間，不僅提升食安衛生，更要照顧到廚工的舒適度，避免發生熱衰竭等職安意外，因此持續編列廚房整建經費，逐校翻新。

正濱國小供應校內約500人用餐，原廚房有漏水、門窗無法密合、部分梁柱裂隙過大、磁磚脫落、壁癌、通風不良等老舊環境問題，設備也都過於老舊，如蒸飯箱蒸氣外洩、設備鏽蝕、無裝設冷氣和良好排風導致溫度過高。

教育處說，市府前年起補助正濱國小廚房整建經費，經過長達半年以上的討論和設計審查會議，逐一盤點廚房的問題後，在去年暑假開始施工，工程項目包含地坪施作、水溝重設、加強磚造結構及整體設備翻新，現代化乾淨明亮符合食安衛生的廚房，今年2月完工啟用。

正濱國小營養師郭芊蕙說，新廚房動線和設備有很大的提升，安全改善了，舒適度變好了，下午沒烹煮的時候，也可帶著學生到廚房進行近距離的食農教育，讓學生認識烹煮設備，知道廚工阿姨很辛苦的在準備好吃的午餐。學校午餐菜單風格也轉化，吸引學生主動研究菜單。

謝國樑表示，市府團隊重視學校午餐品質及完善相關配套措施，從法規、管理、採購契約、工程改善、人員待遇等面向，精細規劃並隨時和學校現場有充分溝通，改善第一線實際的問題。免費學校午餐籌備期間，會一併將目前午餐遇到的各面向問題，以及改善的方向盤點清楚，提供相應配套措施，提供學生更安全、更美味好吃的午餐。

基市府教育處今天表示，正濱國小全新廚房已啟用，下午沒烹煮的時候，可帶著學生到廚房進行近距離的食農教育。圖／基市府教育處提供

基市府教育處今天表示，正濱國小全新廚房基礎環境翻新，食安衛生升級，舒適度改善，提供學生更安全更美味好吃的午餐。圖／基市府教育處提供

基市府教育處今天表示，正濱國小全新廚房已啟用，菜單風格也轉化，吸引學生主動研究菜單。圖／基市府教育處提供

基隆市正濱國小原有的廚房有壁癌、通風不良等環境問題，設備也老舊，市府斥資超過2000萬元整修，提供師生學生更安全更美味好吃的午餐。圖／基市府教育處提供