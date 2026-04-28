快訊

儲油槽最多再撐22天！美封鎖逼出極限手段 伊朗擬1招送油到中國

摩斯漢堡去年首見虧損！他指餐點品質下滑 網直批4缺點：漸漸不想去

台南28歲女警遭遊覽車輾斃 曾破毒品案、救獨居婦表現優異

聽新聞
0:00 / 0:00

斥資2千多萬元整修國小廚房 廚工做菜不再悶熱 師生午餐安全更有保障

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市正濱國小原有的廚房有壁癌、通風不良等環境問題，設備也老舊，市府斥資超過2000萬元整修，提供師生學生更安全更美味好吃的午餐。圖／基市府教育處提供
基隆市正濱國小原有的廚房有壁癌、通風不良等環境問題，設備也老舊，市府斥資超過2000萬元整修，提供師生學生更安全更美味好吃的午餐。圖／基市府教育處提供

基隆市的學生午餐近期成為話題，基市府教育處今天表示，斥資超過2000萬元整建正濱國小廚房已完工，全新廚房基礎環境翻新，食安衛生升級，舒適度改善，提供學生更安全更美味好吃的午餐。

參選基隆市長的議長童子瑋，近期走訪3所學校，關注學生午餐品質。市長謝國樑日前宣布，教育處已規劃每周三「特餐日」，主菜再升級，使用基隆在地新鮮食材或特色料理，打造「午星級」營養午餐。童子瑋回應，很高興看到「謝市長再次跟進他的倡議」。

教育處長徐嬿立表示，市府團隊重視將現有學校廚房轉型為符合現代化設計的空間，不僅提升食安衛生，更要照顧到廚工的舒適度，避免發生熱衰竭等職安意外，因此持續編列廚房整建經費，逐校翻新。

正濱國小供應校內約500人用餐，原廚房有漏水、門窗無法密合、部分梁柱裂隙過大、磁磚脫落、壁癌、通風不良等老舊環境問題，設備也都過於老舊，如蒸飯箱蒸氣外洩、設備鏽蝕、無裝設冷氣和良好排風導致溫度過高。

教育處說，市府前年起補助正濱國小廚房整建經費，經過長達半年以上的討論和設計審查會議，逐一盤點廚房的問題後，在去年暑假開始施工，工程項目包含地坪施作、水溝重設、加強磚造結構及整體設備翻新，現代化乾淨明亮符合食安衛生的廚房，今年2月完工啟用。

正濱國小營養師郭芊蕙說，新廚房動線和設備有很大的提升，安全改善了，舒適度變好了，下午沒烹煮的時候，也可帶著學生到廚房進行近距離的食農教育，讓學生認識烹煮設備，知道廚工阿姨很辛苦的在準備好吃的午餐。學校午餐菜單風格也轉化，吸引學生主動研究菜單。

謝國樑表示，市府團隊重視學校午餐品質及完善相關配套措施，從法規、管理、採購契約、工程改善、人員待遇等面向，精細規劃並隨時和學校現場有充分溝通，改善第一線實際的問題。免費學校午餐籌備期間，會一併將目前午餐遇到的各面向問題，以及改善的方向盤點清楚，提供相應配套措施，提供學生更安全、更美味好吃的午餐。

基市府教育處今天表示，正濱國小全新廚房已啟用，下午沒烹煮的時候，可帶著學生到廚房進行近距離的食農教育。圖／基市府教育處提供
基市府教育處今天表示，正濱國小全新廚房已啟用，下午沒烹煮的時候，可帶著學生到廚房進行近距離的食農教育。圖／基市府教育處提供

基市府教育處今天表示，正濱國小全新廚房基礎環境翻新，食安衛生升級，舒適度改善，提供學生更安全更美味好吃的午餐。圖／基市府教育處提供
基市府教育處今天表示，正濱國小全新廚房基礎環境翻新，食安衛生升級，舒適度改善，提供學生更安全更美味好吃的午餐。圖／基市府教育處提供

基市府教育處今天表示，正濱國小全新廚房已啟用，菜單風格也轉化，吸引學生主動研究菜單。圖／基市府教育處提供
基市府教育處今天表示，正濱國小全新廚房已啟用，菜單風格也轉化，吸引學生主動研究菜單。圖／基市府教育處提供

基隆市正濱國小原有的廚房有壁癌、通風不良等環境問題，設備也老舊，市府斥資超過2000萬元整修，提供師生學生更安全更美味好吃的午餐。圖／基市府教育處提供
基隆市正濱國小原有的廚房有壁癌、通風不良等環境問題，設備也老舊，市府斥資超過2000萬元整修，提供師生學生更安全更美味好吃的午餐。圖／基市府教育處提供

廚房 童子瑋 基隆

延伸閱讀

營養午餐比拚…免費還要美味 謝國樑：每周三「特餐日」主菜再升級

基隆2國小半日班將可吃飽再回家 謝國樑：國中小生生在校用餐

營養午餐比拚…童子瑋：基隆市免費後要提供更高品質餐食

視察基隆碇內國小營養午餐 童子瑋：推動免費必須檢討採購制度

相關新聞

國中課後輔導鐘點費 一國多制收費有落差

近期有多個縣市陸續調升國中課後輔導鐘點費，每節約五四○元到六○○元不等。全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙指出，因經費多由家長負擔，各縣市不敢提高鐘點費，她認為教育部應檢視課後照顧等相關費用設計，通盤規畫，避免各地標準不一、差距擴大。

新北當大人高校祭 10大超能主題

「二○二六當大人高校祭」將在新北啟動，以「超能」為主題，串連音樂、創作、社團展演與職涯探索，一系列從四月一路延續至十月，透過線上線下整合，打造全台高校生展現自我與探索未來的舞台。

新北推「當大人高校祭」 畢業歌「啟程」10年復刻掀青春共鳴

專屬高中職學生的青春活動「2026當大人高校祭」今在新北啟動，以「超能」為主題，串聯音樂、創作、社團展演與職涯探索，活動將從4月一路延續至10月，透過線上線下整合，打造全台高校生展現自我與探索未來的舞台。

助攻竹北會考衝刺 鄭朝方推「雙師給力班」今中午開放報名

「2026竹北大師講堂」今年以嶄新形式再度啟動。今年首場活動跳脫以往主題，創新規畫，聚焦即將迎戰國中教育會考的學子，推出「考前衝刺雙師給力班」，將於5月9日（六）在中興里集會所舉行，並於今天中午12時30分開放線上報名。

作家古蒙仁「吃冰的滋味」登入教科書 這6款冰品端上文學餐桌

本名林日揚的知名作家古蒙仁一篇散文「吃冰的滋味」，被收錄國中國文教科書。台灣公益CEO協會將文章中字句轉化為6道冰品，今天端上「文學餐桌」，受邀參加餐桌發布會的古蒙仁也希望從一碗冰開始，讓民眾感受虎尾糖香歲月。

家長狂幫孩子請假出國玩 國小老師傻眼：現在已成常態？

過去不少家長擔心孩子請假影響課業，如今風氣似乎悄悄改變。一名任教約10年的國小女老師表示，近年明顯感受到越來越多學生在學期中因旅遊請假，而且一請就是好幾天，讓她忍不住上網發問：「這已經是常態且普遍的現象了嗎？」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。