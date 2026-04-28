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國中課後輔導鐘點費 一國多制

聯合報／ 記者柯美儀／台北報導
各縣市課後輔導鐘點費調整幅度不一，全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙呼籲教育部應通盤檢視相關費用設計。示意圖。圖／聯合報系資料照片
各縣市課後輔導鐘點費調整幅度不一，全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙呼籲教育部應通盤檢視相關費用設計。示意圖。圖／聯合報系資料照片

近期有多個縣市陸續調升國中課後輔導鐘點費，每節約五四○元到六○○元不等。全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙指出，因經費多由家長負擔，各縣市不敢提高鐘點費，她認為教育部應檢視課後照顧等相關費用設計，通盤規畫，避免各地標準不一、差距擴大。

教育部去年底調增高中以下兼任及代課教師鐘點費，但第八節課後輔導鐘點費未同步調整，引發制度落差，許多教師抱怨「加班反而領得更少」。

全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙指出，課後輔導鐘點費本應隨教育部去年底調增高中以下兼任及代課教師鐘點費同步調整，卻因經費多由家長負擔，這也是為何各縣市不敢提高鐘點費的問題所在，各地收費不一。

有多個縣市調整國中課後輔導鐘點費，有的則還在觀察，台北市調升百分之廿，由原每節五○○元調整為六○○元；新北市、桃園市、台中市、高雄市、屏東縣、南投縣、宜蘭縣、新竹縣及花蓮縣則由四五○元調整為五四○元。此外，台南市由原本的四五○元調整為五○○元。

黃湘仙認為，教育部去年底調整兼任及代課教師鐘點費、調幅百分之廿的政策，後續應一併檢視課後照顧等相關費用設計，避免制度脫節，並建議教育部通盤規畫，「找到平衡，新學期再上路也可以」。

教育部表示，國中課後輔導及寒暑假學藝活動等屬課程外教學活動，採「使用者付費」原則，並由地方政府依實際需求、師資配置及財務狀況自行規畫辦理。部分地方政府已依實際需要調整相關鐘點費標準。

教師 國中 教育部

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