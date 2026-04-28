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新北當大人高校祭 10大超能主題

聯合報／ 記者張策／新北報導
專屬高中職學生的青春活動「二○二六當大人高校祭」昨在新北市府宣布啟動。記者張策／攝影
專屬高中職學生的青春活動「二○二六當大人高校祭」昨在新北市府宣布啟動。記者張策／攝影

「二○二六當大人高校祭」將在新北啟動，以「超能」為主題，串連音樂、創作、社團展演與職涯探索，一系列從四月一路延續至十月，透過線上線下整合，打造全台高校生展現自我與探索未來的舞台。

新北副市長朱惕之昨表示，畢業是人生重要轉折，「就像出海一樣」，年輕人在面對未來難免感到迷惘，不確定方向在哪，市府整合教育局、青年局等資源推出高校祭，希望在畢業季提供一個平台，讓學生在參與中找到屬於自己的道路，「這不只是活動，是送給畢業生的禮物，也是一段啟程與啟航」。

朱惕之指出，高校祭以十大主題活動與四個原創ＩＰ角色串連，讓學生在最後一個學期能展現社團成果與學習經驗，同時思考未來升學或就業方向。

活動亮點之一是YouTube突破千萬點閱的畢業歌「啟程」推出十年復刻版，「畢業歌女神」許維芳與安康高中學生同台演唱。許維芳表示，十年前唱的是對夢想的嚮往，如今再度詮釋，多了對夢想的堅持。

許維芳也預告，八月十五日在新北市民廣場舉辦高校祭演唱會，將帶來畢業歌串燒及個人創作，當年演唱「啟程」的學生也將現身。

教育局指出，此次高校祭整合市府跨局處資源，推出十大系列活動。線下包括演唱會、社團成果發表、互動體驗及巡迴工作坊，邀請創作者與職場專家分享經驗；線上則規畫「超能教授」短影音節目及高校人氣歌手、畢業歌ＭＶ票選，讓學生透過多元形式展現創意與才華。

高校 新北 教育局

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