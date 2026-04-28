新北當大人高校祭 10大超能主題
「二○二六當大人高校祭」將在新北啟動，以「超能」為主題，串連音樂、創作、社團展演與職涯探索，一系列從四月一路延續至十月，透過線上線下整合，打造全台高校生展現自我與探索未來的舞台。
新北副市長朱惕之昨表示，畢業是人生重要轉折，「就像出海一樣」，年輕人在面對未來難免感到迷惘，不確定方向在哪，市府整合教育局、青年局等資源推出高校祭，希望在畢業季提供一個平台，讓學生在參與中找到屬於自己的道路，「這不只是活動，是送給畢業生的禮物，也是一段啟程與啟航」。
朱惕之指出，高校祭以十大主題活動與四個原創ＩＰ角色串連，讓學生在最後一個學期能展現社團成果與學習經驗，同時思考未來升學或就業方向。
活動亮點之一是YouTube突破千萬點閱的畢業歌「啟程」推出十年復刻版，「畢業歌女神」許維芳與安康高中學生同台演唱。許維芳表示，十年前唱的是對夢想的嚮往，如今再度詮釋，多了對夢想的堅持。
許維芳也預告，八月十五日在新北市民廣場舉辦高校祭演唱會，將帶來畢業歌串燒及個人創作，當年演唱「啟程」的學生也將現身。
教育局指出，此次高校祭整合市府跨局處資源，推出十大系列活動。線下包括演唱會、社團成果發表、互動體驗及巡迴工作坊，邀請創作者與職場專家分享經驗；線上則規畫「超能教授」短影音節目及高校人氣歌手、畢業歌ＭＶ票選，讓學生透過多元形式展現創意與才華。
▪學姊制不合理！北一女儀隊遭爆高跪姿聽講、無法吃午飯 校方回應了
▪留學夢太貴…女兒想出國竟勸「賣房就好」 她陷兩難網驚了：別母女一起傻
▪不挑醫牙、電資！2建中校排1%學霸 繁星選台師大國文、台大地理掀議論
▪她被教授冷回「別把我當家教」委屈 網見伸手牌行為傻眼：把碩士當學士讀
▪被師建議上資源班…家長嘆「不想讓孩去」 網點現實：你不想不代表不需要
▪曬多年前學霸筆記！管中閔捨不得丟的「心血結晶」揭偏執：錯1字就整頁重寫
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。