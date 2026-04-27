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新北推「當大人高校祭」 畢業歌「啟程」10年復刻掀青春共鳴

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
專屬高中職學生的青春活動「2026當大人高校祭」今在新北市府舉行啟動記者會。記者張策／攝影
專屬高中職學生的青春活動「2026當大人高校祭」今在新北市府舉行啟動記者會。記者張策／攝影

專屬高中職學生的青春活動「2026當大人高校祭」今在新北啟動，以「超能」為主題，串聯音樂、創作、社團展演與職涯探索，活動將從4月一路延續至10月，透過線上線下整合，打造全台高校生展現自我與探索未來的舞台。

新北市副市長朱惕之出席啟動記者會時表示，畢業是人生重要轉折，「就像出海一樣」，年輕人在面對未來時往往會感到迷惘，不確定方向在哪裡，因此市府整合教育局、青年局等資源推出高校祭，希望在畢業季提供一個平台，讓學生在參與中找到屬於自己的道路，「這不只是活動，而是送給畢業生的一份禮物，也是一段啟程與啟航」。

朱惕之指出，高校祭以10大主題活動與4個原創IP角色串聯，讓學生在最後一個學期能夠展現社團成果與學習經驗，同時思考未來升學或就業方向。他也以「灌籃高手」為例，笑說聽到經典畢業歌時彷彿回到學生時代，勾起青春記憶。

活動亮點之一為YouTube突破千萬點閱的畢業歌「啟程」推出10年復刻版，由「畢業歌女神」許維芳與安康高中學生同台演唱。許維芳表示，10年前唱的是對夢想的嚮往，如今再度詮釋，更多了一份對夢想的堅持，「好像重新準備好再啟程一次」。她也預告，8月15日於新北市民廣場舉辦的高校祭演唱會，將帶來畢業歌串燒及個人創作，當年演唱「啟程」的學生也將現身。

教育局指出，本次高校祭整合市府跨局處資源，推出10大系列活動。線下包括演唱會、社團成果發表、互動體驗及巡迴工作坊，邀請創作者與職場專家分享經驗；線上則規畫「超能教授」短影音節目及高校人氣歌手、畢業歌MV票選，讓學生透過多元形式展現創意與才華。

教育局表示，高校祭不僅是青春活動，更是學生邁向成年的重要歷程，透過跨領域平台讓學生被看見，培養自信與未來能力，邀請全台高校生一同參與，留下屬於自己的青春印記。

專屬高中職學生的青春活動「2026當大人高校祭」今在新北市府舉行啟動記者會。記者張策／攝影
專屬高中職學生的青春活動「2026當大人高校祭」今在新北市府舉行啟動記者會。記者張策／攝影

高校 新北 教育局 灌籃高手 公立高中職

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