打造元宇宙創新學習場域 台南5校入選沉浸式科技核心學校

教育部啟動2026年沉浸科技導入素養導向教學實施計畫，在全國遴選出30所核心學校，其中，台南入選5校，數量居全國之冠，展現地方推動沉浸式科技教育成果。南市教育局表示，未來將透過跨校協作與課程共備機制，系統化發展元宇宙創新課程，擴大數位教學影響力。

教育局指出，台南長期深耕新興科技教育，從早期導入虛擬實境（VR）教材，逐步發展自主設計課程與教材，累積扎實基礎，此次多校入選核心學校，不僅代表教學創新實力獲肯定，也將肩負帶領跨校共學、推動教育元宇宙發展等重要任務，持續提升整體教育品質。

教育局說明，本次入選核心學校包含土城國小、崇明國小、成功國小、長安國小及崇明國中等，另有9所合作學校共同參與；計畫延續既有5G新科技學習基礎，結合素養導向理念，強調學生在「體驗、理解、應用」的學習歷程中，培養統整知識與解決問題能力，並透過VR教材與教育元宇宙平台，發展沉浸式跨域課程。

其中，在教學實踐上，各校依在地特色發展多元主題，例如部分學校結合海洋教育與在地養殖漁業，設計「海洋奇緣」及水域安全課程；也有學校以探究式教學結合虛擬情境，讓學生在沉浸式環境中進行科學探索，將抽象概念轉化為具體經驗。

此外，成功國小與中洲國小則以台南在地歷史文化，以赤崁樓為核心發展沉浸式課程，透過互動操作與科學實作，讓學生在虛實整合情境中學習，提升學習動機與應用能力；另有學校運用VR技術導入人體與物理概念，以「聲音」為主題培養系統思考與問題解決能力等。

教育局強調，未來將持續透過核心與合作學校協作模式，促進資源共享與專業交流，並擴散優質課程模組，引導學生進行探究、討論與反思，深化學習內涵等，讓沉浸式科技教育在校園深化落實，打造具前瞻性的學習環境。

崇明國中在實施教育元宇宙課程中，以VR技術轉化生理與物理概念，透過沉浸式體驗引導學生理解人體能量轉換機制。圖／南市教育局提供

教育部啟動2026年沉浸科技導入素養導向教學實施計畫，在全國遴選出30所核心學校，其中，台南入選5校，展現地方推動沉浸式科技教育成果。圖／南市教育局提供