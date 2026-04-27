助攻竹北會考衝刺 鄭朝方推「雙師給力班」今中午開放報名

「2026竹北大師講堂」今年以嶄新形式再度啟動。今年首場活動跳脫以往主題，創新規畫，聚焦即將迎戰國中教育會考的學子，推出「考前衝刺雙師給力班」，將於5月9日（六）在中興里集會所舉行，並於今天中午12時30分開放線上報名。

竹北市長鄭朝方表示，儘管教育並非市公所主管業務，過去3年仍持續為大新竹地區高中員額不足問題向中央爭取資源，並已獲國教署支持擴增班級數計畫。然而，相關增班經費仍受限於立法院總預算審議進度，影響整體推動時程，非常痛心可惜。他指出，竹北學生面對的不僅是基礎學力競爭，更是升學名校「一分之差」的激烈挑戰，「5A幾個+」的壓力，正是許多家庭的真實寫照。

即使非主管機關，仍為緩解考生壓力，本次講堂特別邀請2位深耕升學第一線的專業導師同台開講。英文名師趙致揚以「破解會考英文」為題，解析閱讀與文法應試邏輯；高分寫作導師詹佳鑫則帶來「學霸作文」專題，指導學生建構高分寫作架構。透過雙師聯手，協助考生在有限時間內有效整理觀念、提升應試效率。

鄭朝方說，在國中升高中時，參加當時候的聯考，考進了大新竹的第一志願新竹高中，而在當時念的國中是竹東國中也是競爭非常激烈的千人學校，拼的都是全校前幾名，也已過來人的身分，透漏他的撇步，他表示考前最後階段，掌握正確策略與穩定節奏才是致勝關鍵。此次大師講堂提供實戰導向的學習支持，期盼幫助學生在備考最後一哩路中更有信心，將壓力轉化為實際得分能力。

「考前衝刺雙師給力班」將於5月9日（六）在中興里集會所舉行，並於今天中午12時30分開放線上報名（報名網址：https://reurl.cc/vQKrvN）。

（圖中，竹中時期的鄭朝方）鄭朝方分享，掌握考試要點外，心理的調整也很重要，因此當年考進了大新竹的第一志願新竹高中。圖／竹北市公所提供

（圖中，國中時期的鄭朝方）鄭朝方表示，以前是聯考機制，他分享在考前最後階段，掌握正確策略與穩定節奏才是致勝關鍵。圖／竹北市公所提供