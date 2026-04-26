快訊

機車騎士不滿被「逼」當街怒攔車 與公車司機揮拳互毆全掛彩

三鶯線今初勘過關 5項履勘前要完成…預計5月報中央辦履勘

聽新聞
0:00 / 0:00

電子煙入侵國小！桃園師曝「班上7人持有」超無奈 網驚：社會怎麼了？

桃園電子報／ 桃園電子報
一名在桃園市某國小任教的老師，日前在Threads無奈透露，班上竟有7名學生持有電子煙，讓他感到相當無能為力。圖／AI生成
一名在桃園市某國小任教的老師，日前在Threads無奈透露，班上竟有7名學生持有電子煙，讓他感到相當無能為力。圖／AI生成

一名在桃園市某國小任教的老師，日前在Threads無奈透露，班上竟有7名學生持有電子煙，讓他感到相當無能為力。貼文一出，也讓許多網友感到傻眼，不禁想問「社會怎麼了？」

該名國小老師發文提到，「班上有七個小孩子有電子煙，上班上得越來越無奈」、「到底還能做什麼，無能為力。」貼文引發網友關注，就連民進黨籍市議員黃瓊慧也現身留言區，表達可以協助老師向教育局衛生局進行通報。老師則回覆，學校已經依規定完成處置了。

許多網友對於電子煙入侵校園的程度感到震驚，紛紛留言說，「國小？電子煙太扯了吧」、「現在小朋友也太誇張」、「社會怎麼了！」、「現在小孩怎麼了？」並希望教育單位可以重視此事，防止未成年接觸菸品；也有人呼籲立法院透過修法來遏止這種歪風。

據悉，去(2025)年12月，桃園市某國中才傳出有女學生在校內吸電子煙，當時一度誤以為是毒品喪屍煙彈，經鑑定後發現僅是一般電子煙。不過，根據我國《菸害防制法》規定，製造、輸入、廣告、販賣、供應甚至使用電子煙，皆屬於違法行為。一般民眾使用電子煙，可處2000元至1萬元罰鍰。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

本文章來自《桃園電子報》。原文：電子煙入侵國小！桃園師曝「班上7人持有」超無奈 網驚：社會怎麼了？

在桃園市某國小任教的老師，日前在Threads無奈透露，班上竟有7名學生持有電子煙。圖／翻攝自Threads
在桃園市某國小任教的老師，日前在Threads無奈透露，班上竟有7名學生持有電子煙。圖／翻攝自Threads

教育局 衛生局 桃園

延伸閱讀

囂張！男子搭北捷吸電子煙 乘客勸阻遭噴煙挑釁氣炸：已投訴

家長狂幫孩子請假出國玩 國小老師傻眼：現在已成常態？

搭車靠緣分？桃園公車「時空跳躍」乘客錯愕 在地人無奈：習慣就好

老師課堂沒收梳子被家長投訴 校方促道歉 網友心疼：很消耗教學熱忱

相關新聞

作家古蒙仁「吃冰的滋味」登入教科書 這6款冰品端上文學餐桌

本名林日揚的知名作家古蒙仁一篇散文「吃冰的滋味」，被收錄國中國文教科書。台灣公益CEO協會將文章中字句轉化為6道冰品，今天端上「文學餐桌」，受邀參加餐桌發布會的古蒙仁也希望從一碗冰開始，讓民眾感受虎尾糖香歲月。

家長狂幫孩子請假出國玩 國小老師傻眼：現在已成常態？

過去不少家長擔心孩子請假影響課業，如今風氣似乎悄悄改變。一名任教約10年的國小女老師表示，近年明顯感受到越來越多學生在學期中因旅遊請假，而且一請就是好幾天，讓她忍不住上網發問：「這已經是常態且普遍的現象了嗎？」

校園新鮮事／老街添新意！嘉義市崇文國小生 為百年老店設計門牌

嘉義市擁有一百廿八年歷史的崇文國小，不再只是書聲琅琅學習場域，學生走出校園、深入社區，將鄰近成仁街「美街」，翻轉為融合文化、科技與藝術永續的示範場域。學生開心說，「親手彩繪天橋、為老店設計門牌，守護家鄉好有成就感哦！」

北水處「嘻哈大賞」決賽現場氣氛爆嗨 團體組冠軍出爐

北水處舉辦、青年局協辦的第3屆「源源不絕！嘻哈大賞」今天進行決賽，現場雲集全國大專院校及高中嘻哈決賽隊伍，團體CYPHER組冠軍由武陵高中、桃園高中、內壢高中、龍潭高中創作的「一輩子」奪得，獲得3萬元獎金。

彰化舊館國小歡度110歲 三代同堂到場爆量校方驚喜

彰化縣舊館國小今歡度110周年校慶，表揚4對傑出校友和長期照顧學校的公司企業，授證給10對三代和四代同堂的校友，200多名學童最開心的是闖關園遊會，過關換小禮物，還有與平時不同的兒童餐。

桃園三和國小80周年慶 副市長蘇俊賓現身贈手繪杯

桃園市龍潭區三和國小今日80周年校慶嘉年華，副市長蘇俊賓與師生、家長、民意代表齊聚，歷屆校友相約回娘家，高齡近90歲的首屆校友也到場，與重孫輩的學弟妹同樂。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。