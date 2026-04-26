電子煙入侵國小！桃園師曝「班上7人持有」超無奈 網驚：社會怎麼了？
一名在桃園市某國小任教的老師，日前在Threads無奈透露，班上竟有7名學生持有電子煙，讓他感到相當無能為力。貼文一出，也讓許多網友感到傻眼，不禁想問「社會怎麼了？」
該名國小老師發文提到，「班上有七個小孩子有電子煙，上班上得越來越無奈」、「到底還能做什麼，無能為力。」貼文引發網友關注，就連民進黨籍市議員黃瓊慧也現身留言區，表達可以協助老師向教育局或衛生局進行通報。老師則回覆，學校已經依規定完成處置了。
許多網友對於電子煙入侵校園的程度感到震驚，紛紛留言說，「國小？電子煙太扯了吧」、「現在小朋友也太誇張」、「社會怎麼了！」、「現在小孩怎麼了？」並希望教育單位可以重視此事，防止未成年接觸菸品；也有人呼籲立法院透過修法來遏止這種歪風。
據悉，去(2025)年12月，桃園市某國中才傳出有女學生在校內吸電子煙，當時一度誤以為是毒品喪屍煙彈，經鑑定後發現僅是一般電子煙。不過，根據我國《菸害防制法》規定，製造、輸入、廣告、販賣、供應甚至使用電子煙，皆屬於違法行為。一般民眾使用電子煙，可處2000元至1萬元罰鍰。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
本文章來自《桃園電子報》。原文：電子煙入侵國小！桃園師曝「班上7人持有」超無奈 網驚：社會怎麼了？
▪學姊制不合理！北一女儀隊遭爆高跪姿聽講、無法吃午飯 校方回應了
▪留學夢太貴…女兒想出國竟勸「賣房就好」 她陷兩難網驚了：別母女一起傻
▪不挑醫牙、電資！2建中校排1%學霸 繁星選台師大國文、台大地理掀議論
▪她被教授冷回「別把我當家教」委屈 網見伸手牌行為傻眼：把碩士當學士讀
▪被師建議上資源班…家長嘆「不想讓孩去」 網點現實：你不想不代表不需要
▪曬多年前學霸筆記！管中閔捨不得丟的「心血結晶」揭偏執：錯1字就整頁重寫
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。