一名在桃園市某國小任教的老師，日前在Threads無奈透露，班上竟有7名學生持有電子煙，讓他感到相當無能為力。貼文一出，也讓許多網友感到傻眼，不禁想問「社會怎麼了？」

該名國小老師發文提到，「班上有七個小孩子有電子煙，上班上得越來越無奈」、「到底還能做什麼，無能為力。」貼文引發網友關注，就連民進黨籍市議員黃瓊慧也現身留言區，表達可以協助老師向教育局或衛生局進行通報。老師則回覆，學校已經依規定完成處置了。

許多網友對於電子煙入侵校園的程度感到震驚，紛紛留言說，「國小？電子煙太扯了吧」、「現在小朋友也太誇張」、「社會怎麼了！」、「現在小孩怎麼了？」並希望教育單位可以重視此事，防止未成年接觸菸品；也有人呼籲立法院透過修法來遏止這種歪風。

據悉，去(2025)年12月，桃園市某國中才傳出有女學生在校內吸電子煙，當時一度誤以為是毒品喪屍煙彈，經鑑定後發現僅是一般電子煙。不過，根據我國《菸害防制法》規定，製造、輸入、廣告、販賣、供應甚至使用電子煙，皆屬於違法行為。一般民眾使用電子煙，可處2000元至1萬元罰鍰。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

本文章來自《桃園電子報》。原文：電子煙入侵國小！桃園師曝「班上7人持有」超無奈 網驚：社會怎麼了？

在桃園市某國小任教的老師，日前在Threads無奈透露，班上竟有7名學生持有電子煙。圖／翻攝自Threads