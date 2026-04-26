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作家古蒙仁「吃冰的滋味」登入教科書 這6款冰品端上文學餐桌

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
知名作家古蒙仁（中）一篇散文「吃冰的滋味」中字句轉化為6道冰品，今天端上「文學餐桌」，虎尾鎮長林嘉弘（左）也來和舅舅分享冰之美。記者蔡維斌／攝影
知名作家古蒙仁（中）一篇散文「吃冰的滋味」中字句轉化為6道冰品，今天端上「文學餐桌」，虎尾鎮長林嘉弘（左）也來和舅舅分享冰之美。記者蔡維斌／攝影

本名林日揚的知名作家古蒙仁一篇散文「吃冰的滋味」，被收錄國中國文教科書。台灣公益CEO協會將文章中字句轉化為6道冰品，今天端上「文學餐桌」，受邀參加餐桌發布會的古蒙仁也希望從一碗冰開始，讓民眾感受虎尾糖香歲月。

「人的一生中，最適合吃冰的年紀，是小學到初中這個階段...，這些童年吃冰的記憶，如今多已消失殆盡，這一代的小孩子再也無從體會那種樂趣。」古蒙仁這篇「吃冰的滋味」散文作品，藉由現代與傳統冰品的差異，展現早期台灣社會樸實的生活樣貌，1997年被收錄在國中教科書。

今天古蒙仁受邀參加「文學餐桌」發布會，與外甥也是虎尾鎮長林嘉弘、以及縣議員黃美瑤、林文彬、台灣公益CEO協會秘書長林淑娥等人，一同發布這6道冰品與人分享，包含四果冰、彎豆冰、檸檬愛玉、紅豆牛奶冰、火山芝麻花生冰及蔗香洛神鳳梨蜜紅冰。

林淑娥說，文學餐桌以虎尾糖為主題研發的系列冰品，將「吃冰的滋味」本中的感官記憶，轉化成為6款冰品，共同見證文學、糖業文化與地方創意交會的美好成果，每一款不僅止於口味設計，更承載著台灣糖業文化、地方記憶與文學轉譯的策展思考，可說是最獨特的風味冰。

古蒙仁也說，該篇散文約40歲以下的年輕人可能讀過，當年應出版社邀稿，他把從小在虎尾糖廠旁成長的過程描繪出來，透過吃冰的童年往事，描述農村社會的純樸，尤其在糖廠邊長大，對吃冰有更多的記憶和感受。

他指出，文學推廣效益是無形的，特別是對於學子而言，更是影響深遠，希望此次合作能夠讓民眾從一碗冰開始，重新感受虎尾的糖香歲月。

林嘉弘也分享小時候舅舅古蒙仁騎腳踏車帶他到虎尾糖廠吃冰的種種童年趣事，希望文學餐桌的結合，可讓虎尾糖廠的「冰文化」代代傳承。

林淑娥強調，文學餐桌是結合文學、飲食、歷史建築與地方創生，讓文化不只是被保存，也能被分享體驗，在當代生活中持續發酵。

知名作家古蒙仁一篇散文「吃冰的滋味」被收錄國中國文教科書，台灣公益CEO協會將文章中字句轉化為6道冰品，今天端上「文學餐桌」。記者蔡維斌／攝影
知名作家古蒙仁一篇散文「吃冰的滋味」被收錄國中國文教科書，台灣公益CEO協會將文章中字句轉化為6道冰品，今天端上「文學餐桌」。記者蔡維斌／攝影

知名作家古蒙仁（中）一篇散文「吃冰的滋味」被收錄國中國文教科書，台灣公益CEO協會將文章中字句轉化為6道冰品，今天端上「文學餐桌」。記者蔡維斌／攝影
知名作家古蒙仁（中）一篇散文「吃冰的滋味」被收錄國中國文教科書，台灣公益CEO協會將文章中字句轉化為6道冰品，今天端上「文學餐桌」。記者蔡維斌／攝影

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