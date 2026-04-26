家長狂幫孩子請假出國玩 國小老師傻眼：現在已成常態？

過去不少家長擔心孩子請假影響課業，如今風氣似乎悄悄改變。一名任教約10年的國小女老師表示，近年明顯感受到越來越多學生在學期中因旅遊請假，而且一請就是好幾天，讓她忍不住上網發問：「這已經是常態且普遍的現象了嗎？」

該名老師近日在Threads發文表示，學生請假不只是少上幾天課這麼簡單，返校後還得補作業、補考試進度，班級事務也常需要同學代為協助。若剛好碰上比賽、運動會或校內活動，臨時換人更讓老師相當頭痛。

貼文曝光後，引發不少教師共鳴，紛紛留言分享類似經驗，「我的班級期中考後已經四個學生請假出國玩了，接下來還有第五個」、「都要老師提早出功課給他們，也是很頭痛」、「遇過請假一個月去歐洲的」、「有的甚至在期末中、期末考的時候請」。

也有網友分析會發生這種現象的可能原因，「少子化時代的寵兒，父母高機率是雙薪家庭 」、「機票便宜就會出國，也認為小朋友功課補得上」。另外也有家長坦言，自己確實會安排孩子在學期中請假出國，認為小學低年級課業壓力較輕，相對容易請假，且雖然會安排旅行，但仍會要求孩子完成作業，也會避開學校重要活動與考試時間，盡量兼顧學習與家庭生活。

事實上，Skyscanner指出，機票價格高峰通常集中在春節、中秋、國慶等大型連假前後，以及7月、8月暑假期間。這些時段正值親子與家庭旅遊旺季，需求攀升也使票價普遍上漲約30%至50%。因此，不少家長為了節省旅費與避開人潮，開始選擇在學期中安排出國行程，進而帶動學生請假旅遊的現象。