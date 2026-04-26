校園新鮮事／老街添新意！嘉義市崇文國小生 為百年老店設計門牌

嘉義市擁有一百廿八年歷史的崇文國小，不再只是書聲琅琅學習場域，學生走出校園、深入社區，將鄰近成仁街「美街」，翻轉為融合文化、科技與藝術永續的示範場域。學生開心說，「親手彩繪天橋、為老店設計門牌，守護家鄉好有成就感哦！」

學校透過校訂「GREAT」課程與「4C Action」行動方案，打破傳統教學框架，帶領學生從校史出發，實地踏查社區脈絡，讓學習與生活緊密連結。學生彩繪連接校園與街區的天橋，以「嘉義山林意象」為主題，將原本單調的空間轉化為富有生命力的公共藝術；同時為在地百年老店設計專屬陶藝門牌，讓老街重現文化新意。

崇文國小長年深耕藝術教育，除了普通班，也設有音樂與舞蹈藝術才能班，培養學生的美感素養。「4C Action」行動方案以文化（Culture）、創意（Creativity）、合作（Cooperate）與國際（Cross）為核心，讓孩子在實作中培養多元能力。

科技與永續面向，學生運用AR/VR及QR Code技術，為校內交趾陶藝術牆打造中英文語音導覽系統，提升文化可近性；高年級學生在國定古蹟城隍廟周邊架設空氣品質感測器，監測PM 2.5數據，提出「減香減金」行動，嘗試在宗教傳統與環境保護間取得平衡。

崇文國小積極推動國際交流，透過視訊與美、日、韓等地學校分享在地實踐成果，並就節能減碳與城市綠化議題展開討論，呼應聯合國永續發展目標SDG 11「永續城市與社區」。

校長許原嘉期望學生在百年校史基礎上，培養國際視野與自主學習能力，成為兼具人文關懷與科技素養的「GREAT」世界公民，持續為城市注入創新能量，讓崇文國小躍上國際舞台。