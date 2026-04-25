北水處「嘻哈大賞」決賽現場氣氛爆嗨 團體組冠軍出爐
北水處舉辦、青年局協辦的第3屆「源源不絕！嘻哈大賞」今天進行決賽，現場雲集全國大專院校及高中嘻哈決賽隊伍，團體CYPHER組冠軍由武陵高中、桃園高中、內壢高中、龍潭高中創作的「一輩子」奪得，獲得3萬元獎金。
北水處長范煥英指出，2026嘻哈大賞今年以「All about LOVE 都是愛」為主題，讓大專高中學子將青澀的愛情、對家鄉的熱愛、對家人的思念、年少的惆悵與未來的美好一一呈現；即使時代在改變，愛，都是串起人文社會的正能量、也是每個人最強大的力量。
北水處指出，這次報名參賽組數突破以往，有來自全台各縣市及外島的95所學校、共108組學子報名參賽，網路初賽階段就吸引超過25萬次的Youtube觀看次數，決賽特別邀請到嘻哈龍虎門主理人「國瑞」、學院派饒舌導師「老莫」、戰犯音樂創辦人「陳小律」，3位嘻哈音樂圈重量級評審，共同評選出3組心目中的「最佳現場演出獎」。
今天決賽開始前，由「老莫」率先開場演出，現場氣氛瞬間爆嗨，在13組參賽者及中場「Nike老師」精采的現場演出完畢後，最後則由「Multiverse」壓軸為今天的嘻哈盛事劃下完美Ending。
今日最大獎－CYPHER團體組的「最佳現場演出獎」第1名，現場獲頒獎金3萬元並獲得PIPE Live Music專業表演場地免費使用1次。
評審老莫表示，一場比賽最後只有少數人得名，但能從108組進入到最後10組，就已經非常非常厲害了；評審國瑞也說，名次不是最重要的，重要的是有今天的比賽能讓更多的作品來到這個世界上；評審陳小律指出，比賽能讓大家更有動力創作出好作品，看到很多年輕人創作，非常的開心。
此外，這屆賽事包含「創作激勵獎」10名、「最佳個人創作獎」3名、「最佳現場演出獎」3名，現場總共頒發24萬獎金給優秀的創作者。
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