快訊

川普3月175筆投資動向曝光 買了「這些」公司債和股票

鄰座嚇壞…情侶高空激情遭抓包辯稱「正在祈禱」航空公司怒列黑名單

台人遊甘肅遇翻車意外1死12傷 陸委會表哀悼：全力協助善後事宜

聽新聞
0:00 / 0:00

北水處「嘻哈大賞」決賽現場氣氛爆嗨 團體組冠軍出爐

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
「嘻哈大賞」今天進行決賽，團體CYPHER組冠軍由武陵高中、桃園高中、內壢高中、龍潭高中創作的「一輩子」奪得。圖／北水處提供
「嘻哈大賞」今天進行決賽，團體CYPHER組冠軍由武陵高中、桃園高中、內壢高中、龍潭高中創作的「一輩子」奪得。圖／北水處提供

北水處舉辦、青年局協辦的第3屆「源源不絕！嘻哈大賞」今天進行決賽，現場雲集全國大專院校及高中嘻哈決賽隊伍，團體CYPHER組冠軍由武陵高中、桃園高中、內壢高中、龍潭高中創作的「一輩子」奪得，獲得3萬元獎金。

北水處長范煥英指出，2026嘻哈大賞今年以「All about LOVE 都是愛」為主題，讓大專高中學子將青澀的愛情、對家鄉的熱愛、對家人的思念、年少的惆悵與未來的美好一一呈現；即使時代在改變，愛，都是串起人文社會的正能量、也是每個人最強大的力量。

北水處指出，這次報名參賽組數突破以往，有來自全台各縣市及外島的95所學校、共108組學子報名參賽，網路初賽階段就吸引超過25萬次的Youtube觀看次數，決賽特別邀請到嘻哈龍虎門主理人「國瑞」、學院派饒舌導師「老莫」、戰犯音樂創辦人「陳小律」，3位嘻哈音樂圈重量級評審，共同評選出3組心目中的「最佳現場演出獎」。

今天決賽開始前，由「老莫」率先開場演出，現場氣氛瞬間爆嗨，在13組參賽者及中場「Nike老師」精采的現場演出完畢後，最後則由「Multiverse」壓軸為今天的嘻哈盛事劃下完美Ending。

今日最大獎－CYPHER團體組的「最佳現場演出獎」第1名，現場獲頒獎金3萬元並獲得PIPE Live Music專業表演場地免費使用1次。

評審老莫表示，一場比賽最後只有少數人得名，但能從108組進入到最後10組，就已經非常非常厲害了；評審國瑞也說，名次不是最重要的，重要的是有今天的比賽能讓更多的作品來到這個世界上；評審陳小律指出，比賽能讓大家更有動力創作出好作品，看到很多年輕人創作，非常的開心。

此外，這屆賽事包含「創作激勵獎」10名、「最佳個人創作獎」3名、「最佳現場演出獎」3名，現場總共頒發24萬獎金給優秀的創作者。

「源源不絕！嘻哈大賞」今決賽，「Nike老師」精采的現場演出。圖／北水處提供
「源源不絕！嘻哈大賞」今決賽，「Nike老師」精采的現場演出。圖／北水處提供

延伸閱讀

北水處「源源不絕！嘻哈大賞」 全台第一校際「嘻研社」競賽開跑

虎頭埤「第二屆熱狗盃」參賽毛小孩倍增四成遊客外地人

北市閱讀知識王 華興中學奪首冠

連江縣校際歌唱比賽 名次公布方式考驗同學反應

相關新聞

老師課堂沒收梳子被家長投訴 校方促道歉 網友心疼：很消耗教學熱忱

崩壞的教學現場？Threads一名網友爆料，某中學1名女學生上課時一直梳頭，老師將梳子沒收、下課後歸還，卻遭該生家長投訴1999；校方為此通報校安並即將召開校事會議，要求老師公開道歉。「真實上演，還未下片的鬼故事」。其他網友表示，「會受理這種投訴的1999、學校、教育部⋯只讓人心寒」、「只能說，有熱忱的老師會被磨到一一出走」。

北水處「嘻哈大賞」決賽現場氣氛爆嗨 團體組冠軍出爐

北水處舉辦、青年局協辦的第3屆「源源不絕！嘻哈大賞」今天進行決賽，現場雲集全國大專院校及高中嘻哈決賽隊伍，團體CYPHER組冠軍由武陵高中、桃園高中、內壢高中、龍潭高中創作的「一輩子」奪得，獲得3萬元獎金。

彰化舊館國小歡度110歲 三代同堂到場爆量校方驚喜

彰化縣舊館國小今歡度110周年校慶，表揚4對傑出校友和長期照顧學校的公司企業，授證給10對三代和四代同堂的校友，200多名學童最開心的是闖關園遊會，過關換小禮物，還有與平時不同的兒童餐。

桃園三和國小80周年慶 副市長蘇俊賓現身贈手繪杯

桃園市龍潭區三和國小今日80周年校慶嘉年華，副市長蘇俊賓與師生、家長、民意代表齊聚，歷屆校友相約回娘家，高齡近90歲的首屆校友也到場，與重孫輩的學弟妹同樂。

全中運竹市奪11金7銀20銅 成德高中魏子甯勇奪3面金牌

2026年全國中等學校運動會於前日落幕，新竹市代表隊在本屆賽事中勇奪11金、7銀、20銅，整體表現穩健、亮點多元，於游泳、田徑、拳擊、擊劍、武術及柔道等多項競賽皆有斬獲，游泳項目表現尤為突出，成德高中魏子甯勇奪3面金牌，成為本屆焦點選手之一。

抽油煙機故障？學生烹飪課呼吸急促、喘不過氣 台中3高中生送醫

台中一所私立高中餐飲科今天近中午上烹飪課時，疑因教室抽油煙機故障，導致密閉空間內有3名學生出現呼吸及急促、喘等不適，經送醫治療後已無大礙，後續將全面檢修並加強設備保養與通風管理，避免類似狀況再度發生。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。