彰化舊館國小歡度110歲 三代同堂到場爆量校方驚喜

彰化縣舊館國小今歡度110周年校慶，表揚4對傑出校友和長期照顧學校的公司企業，授證給10對三代和四代同堂的校友，200多名學童最開心的是闖關園遊會，過關換小禮物，還有與平時不同的兒童餐。

舊館國小未建校前，小朋友走路「就近」到永靖鄉求學，建校後學生人數規模一度突破600人，因台灣少子化減至目前全校11班、209人，跟校內其它百年老校相比師生人數少，110周年校慶活動內容卻相當豐富。

舊館邀請三代同堂校友返鄉，起初登記4組，今來10組令校方驚喜，其中邱國、邱建欽、邱任謙和在學子女邱荷晴、邱品翔四代同堂，由邱任謙和兩名孩子代表出席，另陳明岩、邱素準夫婦和兒子陳浚榮、孫子陳□泓與陳芷璇三代5人是校友，校方授予證書，肯定他們代代支持舊館，少子化年代尤其不容易。

舊館人才輩出，今表揚在埔鹽鄉南港國小當校長的校友陳妙花、在社頭鄉清水國小當校長的友葉璿雯、是舊館退休校長也是校友的蔡鎮坤，及現職學務主任李汝堅，另頒發感謝狀給信鋐工業、員村加油站集團、隆藝公司、允鏹企業、金瑛發企業捐贈物資照顧舊館。

110周年校慶一定要切大蛋糕，為方便賓客、師生分享，舊館訂購六層組合式蛋糕，以核桃桂圓等多種口味小蛋糕堆疊，全體合唱生日快樂歌，教育處長蔡金田代表縣長王惠美、校長劉坤山、家長會長林俊甫等人在歌聲中共同切蛋糕，隨後小朋友玩九宮格、板子拍毽子、轉乒乓球等科學闖關遊戲拿禮物。

校長劉坤山表示，他到任7年，感謝家長會、家長、教師團隊齊心努力，校務蒸蒸日上，學童在各領域表現突出，民國113年榮獲校務評鑑特優、114年榮獲彰化縣科展國小團體獎和團體精進獎的第二名，舊館設計「大樹地圖」、閱讀、科技、雙語等課程為學校亮點特色。