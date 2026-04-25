連江縣校際歌唱比賽 名次公布方式考驗同學反應

114學年度連江縣校際歌唱比賽今天於南竿鄉舉行。承辦學校中正國中小設計以姓名筆畫為3位數「幸運碼」的特殊公布名次方式，有小朋友領獎時表情仍不可置信，考驗同學反應。

一年一度的連江縣校際歌唱比賽，今天於中正國中小舉行。來自全縣各校代表，在舞台上以自選曲一展歌喉。選手的加油團則讓現場座無虛席。承辦單位中正國中小指出，為讓更多人能參與，今年的馬祖語賽事改由影片投稿。現場比賽則分為國中組，與國小低、中、高年級組。

全日賽事告一段落，到了公布各組名次環節，大會主持人突然宣布，不直接公布姓名，而是改宣讀以姓名3個字的筆劃所組成的3位數「幸運碼」。「開獎」形式引起加油團與家長間一陣熱議，紛紛或計算或詢問，孩子的幸運碼究竟為何。

小學低年級組「幸運碼」公布時，有幾位同學因反應不及，不知道自己得獎，被老師與家長送上台時，表情仍帶著不可置信；也有同學的「幸運碼」與得獎者恰巧相同，站起來後卻發現得名的不是自己，臉上難掩失望之情。

比賽結果，國中組第一名為介壽國中小曹緁軒；國小低年級組第一名為中正國中小孫浿晨、中年級組第一名為敬恆國中小黃晨堃、高年級組第一名為中正國中小陳品鈊。

連江縣政府教育處長王禮民告訴中央社記者，校際歌唱比賽給縣內學生們一個展現歌喉、訓練膽量的舞台，並讓孩子們有個證明實力的機會。希望同學能在比賽中建立自信，並把目標放在國內外各種歌唱比賽，勇於挑戰。