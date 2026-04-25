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全中運竹市奪11金7銀20銅 成德高中魏子甯勇奪3面金牌

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市成德高中魏子甯在全中運高女組游泳100公尺自由式奪金，個人拿下3面游泳金牌。圖／新竹市府提供
新竹市成德高中魏子甯在全中運高女組游泳100公尺自由式奪金，個人拿下3面游泳金牌。圖／新竹市府提供

2026年全國中等學校運動會於前日落幕，新竹市代表隊在本屆賽事中勇奪11金、7銀、20銅，整體表現穩健、亮點多元，於游泳、田徑、拳擊、擊劍、武術及柔道等多項競賽皆有斬獲，游泳項目表現尤為突出，成德高中魏子甯勇奪3面金牌，成為本屆焦點選手之一。

教育處長林立生指出，魏子甯分別於高女組游泳50、100、200公尺自由式勇奪3面金牌，田徑方面，成德高中危宇澤於高男組十項全能摘金，展現全方位競技能力；拳擊項目亦持續穩定發揮，由成德高中與三民國中共同貢獻多面獎牌。此外，柔道、擊劍及武術等項目亦有優異成果，展現竹市運動發展多元成果。

教育處說明，為協助選手備戰全中運，市府持續投入基層選手訓練站、運動科學輔助及運動防護資源，並透過移地訓練及賽事經驗累積，全面提升競技實力；同時強化學校與教練團跨校合作，建立更完整的人才培育體系，厚植長期發展基礎。

教育處補充，新竹市參加2026年全中運獲得11面金牌，分別為游泳4金、拳擊3金、田徑1金、柔道1金、武術1金及擊劍1金。其中成德高中表現最為亮眼。未來亦將持續優化運動環境，深化三級銜接培訓制度，培育更多優秀運動人才，持續於全國賽事爭取佳績，為新竹市爭光。

市長高虹安表示，本屆賽事中，成德高中於游泳、田徑及拳擊項目表現亮眼，展現傳統強校實力，市府將於近期辦理績優運動選手及教練表揚活動，公開肯定其付出與貢獻。各校代表隊亦於不同領域嶄露頭角，顯示竹市體育發展已逐步開花結果。

新竹市成德高中危宇澤於全中運高男組田徑十項全能奪金。圖／新竹市府提供
新竹市成德高中危宇澤於全中運高男組田徑十項全能奪金。圖／新竹市府提供

金牌 新竹 高虹安

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