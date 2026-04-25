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老師課堂沒收梳子被家長投訴 校方促道歉 網友心疼：很消耗教學熱忱

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
網友爆料，某中學老師在課堂上沒收梳子後歸還，遭家長投訴1999指沒先口頭勸告；校方為此通報校安並即將召開校事會議，要求該師公開道歉。示意圖，非新聞當事人。圖／AI生成
網友爆料，某中學老師在課堂上沒收梳子後歸還，遭家長投訴1999指沒先口頭勸告；校方為此通報校安並即將召開校事會議，要求該師公開道歉。示意圖，非新聞當事人。圖／AI生成

崩壞的教學現場？Threads一名網友爆料，某中學1名女學生上課時一直梳頭，老師將梳子沒收、下課後歸還，卻遭該生家長投訴1999；校方為此通報校安並即將召開校事會議，要求老師公開道歉。「真實上演，還未下片的鬼故事」。其他網友表示，「會受理這種投訴的1999、學校、教育部⋯只讓人心寒」、「只能說，有熱忱的老師會被磨到一一出走」。

該名爆料的網友指是真實案例，市區某中學的老師，在課堂上發現女學生一直梳頭，於是請對方交出梳子後，大力放置講桌，下課將梳子歸還。但學生家長投訴1999，質疑老師憑什麼拿學生梳子，認為是不當管教，校方對此通報校安並即將召開校事會議。而該師不願意道歉，自認是正常管教，並未體罰或口出惡言訓斥，投訴原因是老師沒做到口頭勸告，就先拿了梳子。「為了此舉上頭要求老師公開道歉？我沒看到友善的校園，只看到又一位受傷的老師」。

該案例引起熱烈討論，「為何上課可以梳頭」、「這麼基本的規矩，還要先口頭管教？家長腦袋壞了是不是？」、「如果我的小孩這學校有這種舉動，我要處理的是自己的小孩」、「上課一直梳頭我會口頭先告誡，若是不聽才會沒收她的梳子，我是覺得學生回家應該有加油添醋亂講話」、「能不能建議教育部，不想上課和辱罵老師的學生，一律請家長帶回管教。強制執行，我就看家長還教不教」、「我也都是收起來下課還，只是希望孩子上課專心一點，原來是錯的」。

也有從事教育工作的網友分享看法，「不要管就沒事，梳頭不會妨礙到其他人，不會影響到課程進行，就當作沒看到，防禦性教學」、「換老師一直梳頭，看看會不會有事」、「不要再任意保管學生的任何物品，除非是違禁品，請學務處協助處理，面對孩子的不認真態度，我只會言語勸導，在現在的教育環境，不認真已經是對老師的最大仁慈，沒有其他惹禍的，你應該偷笑了」、「在現場會先口頭提醒學生收起來，如果再拿出來就先暫時保管，下課再歸還」。

不少網友同情該師遭遇，「辛苦這位老師了，雖然我知道這件事情已經打擊到他的內心跟熱忱了」、「行政太軟了吧」、「雖然投訴的結果，老師未必就會被懲處，但調查的過程實在很消耗教學熱忱」。

也有人認為，「我沒有要否定教師在現場經常受委屈的事實，但這種『極度簡化、只講對自己有利部分』的案例，反而容易讓真正的制度討論失焦」、「我要逆風一下，為什麼上課連梳頭髮的人權都沒有了？梳子又不是危險物品，梳子哪裡妨礙學習了（但我贊成手機交出去，上課不能使用）」。

教育部 校園

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