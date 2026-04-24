抽油煙機故障？學生烹飪課呼吸急促、喘不過氣 台中3高中生送醫

昨天是「世界閱讀日」，也是台北市閱讀知識王決賽日，今年冠軍由第二度入圍決賽的華興中學奪得，芳和實中、信義國中、金華國中拿下亞軍、季軍、殿軍，至於獲單站第一卻未躋身前四名的中山國中、麗山國中、再興中學國中部則抱回「MVP獎」。

2026-04-24 09:02