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抽油煙機故障？學生烹飪課呼吸急促、喘不過氣 台中3高中生送醫

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市消防局救護車送醫照。圖／本報資料畫面
台中市消防局救護車送醫照。圖／本報資料畫面

台中一所私立高中餐飲科今天近中午上烹飪課時，疑因教室抽油煙機故障，導致密閉空間內有3名學生出現呼吸及急促、喘等不適，經送醫治療後已無大礙，後續將全面檢修並加強設備保養與通風管理，避免類似狀況再度發生。

台中市消防局表示，消防局在今天上午11時14分獲報，這所高中教室抽油煙機故障且空間密閉，有3名學生身體不適，派遣霧峰、十九分隊人員及救護車前往。現場載送3名患者（2女1男皆15歲）呼吸急促、喘，皆意識清楚，送往大里仁愛醫院救治，所幸3名學生送醫後狀況穩定，目前留院觀察中。

患者 救護車 台中市 高中生 教室

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