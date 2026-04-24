基隆2國小半日班將可吃飽再回家 謝國樑：國中小生生在校用餐

基隆市推動學校學生營養午餐，但位於市中心的信義國小及仁愛國小，自創校以來，半日班的學生均為放學後午餐自理，無法在學校使用完午餐才放學。市長謝國樑今宣布，115學年度起營養午餐全面免費，經學校家長意見調查，全面同意學生均在校用餐後才放學，完成最後一塊拼圖。

基隆市府教育處長徐嬿立表示，市府自113年起即持續與2校溝通，希望能讓學生每天午餐使用完畢後再回家，但學校表示，考量半日班學生放學時間，且2校採團膳供餐模式，增加用餐天數將加重家長負擔，在全校家長意見調查後並未通過。

謝國樑日前宣布115學年度學校營養午餐全面免費，減輕家長負擔，兩校再次進行全校家長意見調查，並提校務會議研擬相關配套措施，營養師更入校進行家長說明，獲得家長們的認同與支持，並通過半日班學生用餐完畢再放學，符應學生用餐需求。

謝國樑說，市府努力照顧好每一位孩子，感謝學校行政團隊及教師，讓孩子每天都能吃飽飯再回家。115學年度起推動學校營養午餐全面免費，在推動過程中也邀請家長、教師及專家參與，基隆市約2萬3000名市立中小學學子受惠。

基隆兩國小半日班將可吃飽再回家，市府表示，國中小生生都可在校用餐。圖／基隆市府教育處提供

基隆兩國小半日班將可吃飽再回家，市府表示，國中小生生都可在校用餐。圖／基隆市府教育處提供