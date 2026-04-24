全中運／基隆7金7銀6銅黃金計畫成功 明德國中射擊隊包辦4金最亮眼
全國中等學校運動會落幕，基隆市代表隊獲7金7銀6銅，整體成績穩健成長創佳績，推展潛優選手黃金計劃有成。明德國中射擊隊奪下4金2銀1銅創校史最佳成績，陳亮希一人拿下2金，表現最為亮眼。
跆拳道項目，基隆女中林侑萱在高中女子組對打67公斤級不負眾望勇奪金牌；國中組成功國中王紫琳、曾詩晴、施冠銓、黃剴楨、鄭羽安等多位選手，於品勢團體賽及對打項目奪下銀、銅牌，顯示基隆在跆拳道基層培育與銜接逐步開花結果。
田徑項目表現最佳當屬二信高中吳宥葳，在國中時期2000公尺障礙賽蟬連二屆金牌，這次在高中女子組3000公尺障礙拿下個人首面高中組金牌，堪稱田徑場上國中銜接高中另類連霸。
游泳及網球項目表現穩定，基隆高中游泳選手曹鈞硯延續穩定表現並成功突破自我，其於高中男子組200公尺蝶式項目展現優異節奏與爆發力，成功摘下金牌；並於400公尺混合式再添一面銅牌，今年奪下1金1銅，較去年全中運成績更上層樓；成功國中網球選手曾汪瑩於國中女子組個人賽勇奪銅牌，較去年成績持續精進，展現技術成果與臨場應變能力。
拳擊項目也很搶眼，八斗高中陳昱妡選手首度突破勇奪隊史第一面銀牌，同校黃薰慧及林書妍則奪下銅牌，為基隆市在拳擊項目寫下嶄新里程碑。
教育處長徐嬿立表示，得獎學生都是學校長期努力的結晶，深感驕傲與肯定，基隆市近年積極推動「潛優選手黃金計畫」及「績優運動選手訓練補助金」，透過重點資源挹注與制度化支持，未來將持續投入資源，優化選手訓練與支持系統，協助選手持續突破自我。
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