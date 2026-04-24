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全中運／基隆7金7銀6銅黃金計畫成功 明德國中射擊隊包辦4金最亮眼

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
射擊10公尺空氣手槍金牌，國中男女混合組明德國中李孟桓、李苡慈。圖／教育處提供
射擊10公尺空氣手槍金牌，國中男女混合組明德國中李孟桓、李苡慈。圖／教育處提供

全國中等學校運動會落幕，基隆市代表隊獲7金7銀6銅，整體成績穩健成長創佳績，推展潛優選手黃金計劃有成。明德國中射擊隊奪下4金2銀1銅創校史最佳成績，陳亮希一人拿下2金，表現最為亮眼。

跆拳道項目，基隆女中林侑萱在高中女子組對打67公斤級不負眾望勇奪金牌；國中組成功國中王紫琳、曾詩晴、施冠銓、黃剴楨、鄭羽安等多位選手，於品勢團體賽及對打項目奪下銀、銅牌，顯示基隆在跆拳道基層培育與銜接逐步開花結果。

田徑項目表現最佳當屬二信高中吳宥葳，在國中時期2000公尺障礙賽蟬連二屆金牌，這次在高中女子組3000公尺障礙拿下個人首面高中組金牌，堪稱田徑場上國中銜接高中另類連霸。

游泳及網球項目表現穩定，基隆高中游泳選手曹鈞硯延續穩定表現並成功突破自我，其於高中男子組200公尺蝶式項目展現優異節奏與爆發力，成功摘下金牌；並於400公尺混合式再添一面銅牌，今年奪下1金1銅，較去年全中運成績更上層樓；成功國中網球選手曾汪瑩於國中女子組個人賽勇奪銅牌，較去年成績持續精進，展現技術成果與臨場應變能力。

拳擊項目也很搶眼，八斗高中陳昱妡選手首度突破勇奪隊史第一面銀牌，同校黃薰慧及林書妍則奪下銅牌，為基隆市在拳擊項目寫下嶄新里程碑。

教育處長徐嬿立表示，得獎學生都是學校長期努力的結晶，深感驕傲與肯定，基隆市近年積極推動「潛優選手黃金計畫」及「績優運動選手訓練補助金」，透過重點資源挹注與制度化支持，未來將持續投入資源，優化選手訓練與支持系統，協助選手持續突破自我。

射擊10公尺空氣手槍金牌，國中女子組團體賽明德國中 李苡慈（左）、余昀瑾（中）、吳宇晞（右）。圖／教育處提供
射擊10公尺空氣手槍金牌，國中女子組團體賽明德國中 李苡慈（左）、余昀瑾（中）、吳宇晞（右）。圖／教育處提供

游泳200公尺蝶式金牌，高中男子組基隆高中曹鈞硯。圖／教育處提供
游泳200公尺蝶式金牌，高中男子組基隆高中曹鈞硯。圖／教育處提供

射擊10公尺空氣手槍金牌，國中女子組個人賽明德國中余昀瑾。圖／教育處提供
射擊10公尺空氣手槍金牌，國中女子組個人賽明德國中余昀瑾。圖／教育處提供

射擊10公尺空氣步槍金牌，國中女子組個人賽明德國中 陳亮希。圖／教育處提供
射擊10公尺空氣步槍金牌，國中女子組個人賽明德國中 陳亮希。圖／教育處提供

田徑3000公尺障礙金牌，高中女子組二信高中吳宥葳。圖／教育處提供
田徑3000公尺障礙金牌，高中女子組二信高中吳宥葳。圖／教育處提供

跆拳道對打67公斤級金牌，高中女子組基隆女中林侑萱。圖／教育處提供
跆拳道對打67公斤級金牌，高中女子組基隆女中林侑萱。圖／教育處提供

全中運 基隆女中 基隆

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