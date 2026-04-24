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這縣市5年內少3000名國小新生、減120班 民代：閒置校舍淪倉庫

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄5年減少3000新生、120班，議員揭露永安國小保寧分校閒置多年，如今淪為倉庫。圖／翻攝自高雄市議會
高雄5年減少3000新生、120班，議員揭露永安國小保寧分校閒置多年，如今淪為倉庫。圖／翻攝自高雄市議會

少子化衝擊校園，高雄市5年減少3000名國小新生、共減120班，議員方信淵今揭露永安區保寧分班閒置多年，如今淪為倉庫使用，要求檢討閒置校舍活化問題；教育局回應，閒置教室運用方向將朝設置公托、幼兒園、日照中心及樂齡學習空間，以符合在地需求。

方信淵質疑，教育局現行作法未聚焦重點，應明確將資源優先投入公托、幼教與樂齡三大方向，不要再有閒置空間存在，若不積極活化，不僅空間浪費，也將衝擊教師就業，未來老師都變流浪教師，應主動盤點、主動規畫，而非被動等待需求出現。

另外，他點名永安國小保寧分班閒置多年，只當倉庫使用，非常可惜，更批評市府「自己沒地方用，卻拿去給外部認養」，要求市府重新檢討，主張收回校地，導入公托、幼兒園與樂齡設施。

教育局長吳立森說明，全市已有149校、1097間教室再利用，另有35處空地及9處舊校區納入整體規畫，他強調，活化並非單一用途，而是依各校所在社區條件，導入公托、幼兒園、日照中心及樂齡學習中心等多元使用。

吳立森允諾，針對尚未有效利用場域，優先評估導入托育、幼教及長照等需求，逐步提高使用率；至於保寧分班校舍現由永安區創意樂活環保協會認養，將持續評估關注空間使用狀況。

教室 高雄市 教育局

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