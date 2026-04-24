北市閱讀知識王 華興中學奪首冠
昨天是「世界閱讀日」，也是台北市閱讀知識王決賽日，今年冠軍由第二度入圍決賽的華興中學奪得，芳和實中、信義國中、金華國中拿下亞軍、季軍、殿軍，至於獲單站第一卻未躋身前四名的中山國中、麗山國中、再興中學國中部則抱回「MVP獎」。
本屆「台北市國中閱讀知識王」決賽是台北市教育局主辦、興雅國中承辦，12支隊伍要在指定時間內完成「文明開箱」、「生命座標」、「生存指南」三站關卡。今年比賽最特別的是兩道關卡與AI有關，第一道關卡是「文明開箱：當野人進到AI世界」，參賽隊伍要仿照《荒野機器人》書中的橋段，設計出「當一個在原始森林長大的野人穿越到AI高度發展的世界中要如何生存？」的故事腳本，並書寫或畫在紙上。
第二道AI關卡則是「生命座標：讓理念被看見」，參賽學生必須以《你想活出怎樣的人生？》、《來自北海道的科學家》這兩本書的核心理念，或視需求加入《荒野機器人》、《畫家的秘密學徒》跟《變形記》三本書的理念元素，生成一張AI圖片，由於免費AI的生成次數有限，學生必須精準的下達提示詞，評審也會從學生與AI的對話中查核大家的邏輯及核心理念是否被轉化。
第三道關卡「生存指南：人生容易嗎？」則是考驗口語表達能力，選手要先抽籤決定是正方「我們是人生的主人」或是反方「我們是人生的奴隸」，並從指定書籍《畫家的秘密學徒》跟《變形記》中找出理由來說服評審。
擔任評審長的清大客座教授林玫玲指出，今年首度將AI入題，他發現，學生真的很會使用AI，不論是生成出來圖片或是討論出來的故事腳本都很厲害，因此評審更重視選手是否能掌握書本核心理念，展現出來的成果能不能與書本扣合才是得分關鍵。他強調，「沒有一站的比賽是容易的，進入決賽的大家，都是贏家」，期許學生回到學校後，都能成為灑遍閱讀的種子。
對於能獲得冠軍，華興中學侯絲芸、黃鈺淳、林瑋晞三人都很驚訝，侯絲芸表示，雖然要利用放學時間備賽，但是三人都喜歡閱讀，即使要花時間備賽，也很享受緊張的氛圍。由於比賽可能會有AI，為了補強欠缺的AI知識，學校還特別請科技老師教他們如何跟AI對話，「學校老師平時不會教，能透過比賽學習AI知識，我覺得非常可貴」。
今年有42隊報名，經過初賽、複賽，最後有12支隊伍進入決賽。頒獎典禮中，包括台北市教育局專門委員楊淑妃、課督黃富財、金華國中校長黃啟清、信義國中校長劉文鴻、麗山國中校長王福從、成德國中校長謝扶成、仁愛國中校長周婉玲等貴賓與會。
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