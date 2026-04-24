全中運閉幕 苗栗縣立苑裡高中勇奪11金2銀5銅 創校史最佳紀錄

全國中等學校運動會昨天4月23日下午閉幕，苗栗縣立苑裡高中今年一舉斬獲11金、2銀、5銅，刷新縣立苑高歷年參加全中運的紀錄，成為這屆賽事備受矚目的金牌大贏家。

縣立苑高指出，苑高這屆全中運在角力、柔道、田徑及武術等多項賽事中大放異彩。其中，角力與柔道隊展現統治級實力，奪金率驚人。這次能取得11金佳績，是選手用無數汗水累積的成果，也是教練團隊傾囊相授的結晶。

校方說，今年獲獎的優秀選手，來自泰安鄉梅園的瓦旦．卡瓦斯（Watan Kawas） 表現最耀眼，他憑藉優異的體能與技巧，不僅在國男組柔道第六級摘冠，隨後更在國男組角力自由式第五級再次奪金，雙金頭銜證明他跨項目的堅強實力。

今年2026年縣立苑高入選國手的學生，角力有田子佑、高恩哲、賴岳麟、陳恩芯、拉娃·斐束。柔道國手為彭允承，未來都將代表國家征戰國際賽場。此外，田徑場也有捷報，張羽樂勇奪國女組5000公尺競走金牌，詹雅筑在高女組田徑鉛球項目封后。武術方面，邱柏翔在高男組武術散手56公斤級力壓群雄奪金，顯示縣立苑高體育發展的全面性。

縣立苑高指出，今年全縣各校在全中運共獲20金，其中苑高就取得11金；全縣銀牌總計10面，苑高取得2面，銅牌全縣總計10面，苑高獲得5面；全縣各中學共取得20金、10銀、10銅共40面獎牌，其中苑高獲11金、2銀、5銅共18面獎牌，幾乎包辦全縣一半的獎牌數。全校11金的表現在全國（含六都）並列第四名，在非六都縣市排名第一。

縣立苑高校長吳俊秀表示，今年苑高全中運的佳績與榮耀屬於全體苑高師生，特別感謝縣長鍾東錦、副縣長邱俐俐及教育處長葉芯慧對體育基層的支持。同時也感謝苗栗縣體育會總幹事周仁聖、家長會長江英敏及長期贊助學校的企業夥伴，包括高鐵工業總經理王秋桂、良宜醫療聯合診所總裁傅和田及海盛風電的支持，讓選手能無後顧之憂地投入訓練。

校方強調，基層扎根是成功關鍵，感謝通霄國中、致民國中、福興武術中小學及梅園國小等各基層合作學校的信任與栽培，讓體育專才得以在苑高銜接並在全中運的舞台閃耀光芒。

全中運昨天4月23日下午閉幕，苗栗縣立苑裡高中今年一舉斬獲11金、2銀、5銅，刷新縣立苑高歷年參加全中運的紀錄。圖／苗栗縣立苑裡高中提供

全中運昨天4月23日下午閉幕，苗栗縣立苑裡高中今年一舉斬獲11金、2銀、5銅，刷新縣立苑高歷年參加全中運的紀錄。圖／苗栗縣立苑裡高中提供

全中運昨天4月23日下午閉幕，苗栗縣立苑裡高中今年一舉斬獲11金、2銀、5銅，刷新縣立苑高歷年參加全中運的紀錄。圖／苗栗縣立苑裡高中提供

全中運昨天4月23日下午閉幕，苗栗縣立苑裡高中今年一舉斬獲11金、2銀、5銅，刷新縣立苑高歷年參加全中運的紀錄。圖／苗栗縣立苑裡高中提供

全中運昨天4月23日下午閉幕，苗栗縣立苑裡高中今年一舉斬獲11金、2銀、5銅，刷新縣立苑高歷年參加全中運的紀錄。圖／苗栗縣立苑裡高中提供

全中運昨天4月23日下午閉幕，苗栗縣立苑裡高中今年一舉斬獲11金、2銀、5銅，刷新縣立苑高歷年參加全中運的紀錄。圖／苗栗縣立苑裡高中提供

全中運昨天4月23日下午閉幕，苗栗縣立苑裡高中今年一舉斬獲11金、2銀、5銅，刷新縣立苑高歷年參加全中運的紀錄。圖／苗栗縣立苑裡高中提供

全中運昨天4月23日下午閉幕，苗栗縣立苑裡高中今年一舉斬獲11金、2銀、5銅，刷新縣立苑高歷年參加全中運的紀錄。圖／苗栗縣立苑裡高中提供