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水痘群聚再+1…南港高中已5例確診 北市衛生局：持續監測

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市南港高中出現水痘群聚感染事件，衛生局統計，目前已有5名學生經醫師診斷為水痘。圖／取自校方官網
北市南港高中出現水痘群聚感染事件，衛生局統計，目前已有5名學生經醫師診斷為水痘。圖／取自校方官網

北市南港高中出現水痘群聚感染事件，衛生局統計，目前已有5名學生經醫師診斷為水痘。衛生局強調除督導學校加強環境清消及各項防治措施外，會持續密切監測本案進展，提醒若有出現症狀，應立即就醫並停止上學7天，或所有病灶完全結痂變乾再返校上課，避免疫情擴散。

衛生局表示，4月17日接獲第1例通報，並於4月20日掌握群聚通報後，即開始關懷學生及進行衛教，4月21日及22日分別疫調與加強學校衛教宣導，截至今日的通報資料及疫調結果共計有5名學生經醫師診斷為水痘，目前5名學生皆依相關規範，請假在家休息。

衛生局表示，除督導學校加強環境清消及各項防治措施外，會持續密切監測本案進展，呼籲學校、補習班及安親課輔班，應落實通報及相關防治措施，同時提醒家長留意學童健康狀況，若有發燒、水疱疹症狀，應立即就醫及通知學校，並停止上學7天，或所有病灶完全結痂變乾再返校上課，避免疫情擴散。

衛生局表示，水痘為病毒引起高傳染性疾病，可經由皮膚接觸、飛沫或空氣傳染，經由水疱液和黏膜分泌物汙染的器物而間接傳染，初期症狀包含輕微發燒、疲倦、食慾不振、頭痛及肌肉或關節痠痛等後開始出現紅疹，逐漸發展成紅丘疹、水泡疹、膿疱疹而後結痂，約二至四星期內痊癒，整體由紅疹以前5天起到所有病灶結痂為止，在病人出現水痘疹前之際的傳染力最高。

衛生局提醒，除出生滿12個月應按時接種公費水痘疫苗1劑，滿4到6歲可自費接種第2劑，13歲以上未曾接種疫苗且未得過水痘者，可自費接種2劑，接種間隔為4～8周，維持良好的個人衛生，遵循呼吸道衛生與咳嗽禮節；居家及教室環境可使用500PPM漂白水消毒；保持室內空氣流通、勤洗手等。

疫情 衛生局

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