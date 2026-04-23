瑞芳區義方國小附幼參訪警分局 交通安全與反毒觀念從小培養
為加強幼童的交通安全及反毒觀念教育，義方國小附設幼兒園今(23)日由3位老師帶領13位學生前往瑞芳警分局參訪，透過警方生動的交通安全宣導、毒品危害解說、警用裝備介紹及體驗活動等等，盼能增進幼童對交通安全、自我保護及警察勤務內容的認識，讓相關安全觀念向下扎根。
瑞芳警分局表示，幼兒階段是建立安全觀念的重要時期，為使學童從小培養正確法治及安全意識，警方特別規劃交通安全宣導課程，向幼童說明行人通行應注意事項、遵守交通號誌的重要性，以及避免於道路上嬉戲等基本觀念，藉由淺顯易懂的方式，提升學童對日常交通安全之認知。
另為落實反毒教育向下扎根，警方也安排毒品危害解說，透過簡單清楚的內容，讓幼童初步認識毒品對身體健康及生活安全所造成的危害，進一步建立自我保護觀念。活動中並介紹警察平時執勤所使用之警用裝備，提供學童試穿體驗，加深其對警察勤務之理解。
此外，警方亦安排大型重型機車展示及拍照體驗，讓學童近距離接觸警用車輛，增加參訪活動之趣味性與參與感，現場氣氛熱烈。透過寓教於樂方式，不僅提升學童學習興趣，也有效傳遞交通安全與反毒觀念。
瑞芳警分局指出，未來將持續結合校園及社區資源，辦理各類預防犯罪、交通安全及法治教育宣導活動，藉由多元互動方式深化宣導成效，共同營造安全、友善之成長環境。
▪學姊制不合理！北一女儀隊遭爆高跪姿聽講、無法吃午飯 校方回應了
▪留學夢太貴…女兒想出國竟勸「賣房就好」 她陷兩難網驚了：別母女一起傻
▪不挑醫牙、電資！2建中校排1%學霸 繁星選台師大國文、台大地理掀議論
▪她被教授冷回「別把我當家教」委屈 網見伸手牌行為傻眼：把碩士當學士讀
▪被師建議上資源班…家長嘆「不想讓孩去」 網點現實：你不想不代表不需要
▪曬多年前學霸筆記！管中閔捨不得丟的「心血結晶」揭偏執：錯1字就整頁重寫
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。