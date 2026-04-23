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瑞芳區義方國小附幼參訪警分局 交通安全與反毒觀念從小培養

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
警分局藉由淺顯易懂的方式，傳遞交通安全與反毒觀念。圖／觀天下有線電視提供
警分局藉由淺顯易懂的方式，傳遞交通安全與反毒觀念。圖／觀天下有線電視提供

為加強幼童的交通安全及反毒觀念教育，義方國小附設幼兒園今(23)日由3位老師帶領13位學生前往瑞芳警分局參訪，透過警方生動的交通安全宣導、毒品危害解說、警用裝備介紹及體驗活動等等，盼能增進幼童對交通安全、自我保護及警察勤務內容的認識，讓相關安全觀念向下扎根。

瑞芳警分局表示，幼兒階段是建立安全觀念的重要時期，為使學童從小培養正確法治及安全意識，警方特別規劃交通安全宣導課程，向幼童說明行人通行應注意事項、遵守交通號誌的重要性，以及避免於道路上嬉戲等基本觀念，藉由淺顯易懂的方式，提升學童對日常交通安全之認知。

另為落實反毒教育向下扎根，警方也安排毒品危害解說，透過簡單清楚的內容，讓幼童初步認識毒品對身體健康及生活安全所造成的危害，進一步建立自我保護觀念。活動中並介紹警察平時執勤所使用之警用裝備，提供學童試穿體驗，加深其對警察勤務之理解。

此外，警方亦安排大型重型機車展示及拍照體驗，讓學童近距離接觸警用車輛，增加參訪活動之趣味性與參與感，現場氣氛熱烈。透過寓教於樂方式，不僅提升學童學習興趣，也有效傳遞交通安全與反毒觀念。

瑞芳警分局指出，未來將持續結合校園及社區資源，辦理各類預防犯罪、交通安全及法治教育宣導活動，藉由多元互動方式深化宣導成效，共同營造安全、友善之成長環境。

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