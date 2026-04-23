南港高中傳水痘群聚！網質疑防疫假、停課全沒有 北市府給答案

台北市南港高中遭質疑爆發水痘群聚案，卻不停課也不給防疫假。衛生局表示，水痘並沒有強制停課標準，個案都已依規定在家休息，並請校方加強環境消毒及衛教。

一名自稱南港高中學生的網友昨天在社群平台Threads上發文表示，學校在1日出現首例水痘個案，接著陸續又有新增病例，直到昨天還有人出現疑似症狀，學校卻不停課也沒有給防疫假，讓人覺得不合理。

台北市衛生局說明，水痘並沒有強制停課標準，但確診學生須停止上學至少7天，或等到水泡完全結痂後才能返校。

衛生局表示，目前累計接獲4名水痘通報，個案都已依規定在家休息、暫停到校，衛生局也立即進行疫調，並請校方加強環境消毒及衛教。

台北市教育局統計，17日接獲學校通報首例水痘病例，並在20日新增接獲2例、22日新增1例，截至今天上午9時累計接獲通報4人，學生目前皆在家休息，由學校提供線上課程協助學習。

教育局表示，依據台北市各級學校校園疑似傳染病通報及防治作業規定，為防範學生交互傳染擴大流行，學生在皮疹出現後，應停止上學至少7天，或至所有病灶完全結痂變乾為止。

教育局表示，已督導學校持續觀察班級學生感染情形，並進行衛教宣導，同時妥適與學生及家長說明相關防制措施，以穩定班級，確保學生權益。