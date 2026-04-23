快訊

愛情長跑…與吳慷仁聚少離多 邵雨薇被問「赴陸愛相隨」秒回3個字

板橋車站上方大樓傳全棟停電！金管會也遭殃 台電吐原因

聽新聞
0:00 / 0:00

南港高中傳水痘群聚！網質疑防疫假、停課全沒有 北市府給答案

中央社／ 台北23日電
教室示意圖。圖／AI生成
教室示意圖。圖／AI生成

台北市南港高中遭質疑爆發水痘群聚案，卻不停課也不給防疫假。衛生局表示，水痘並沒有強制停課標準，個案都已依規定在家休息，並請校方加強環境消毒及衛教。

一名自稱南港高中學生的網友昨天在社群平台Threads上發文表示，學校在1日出現首例水痘個案，接著陸續又有新增病例，直到昨天還有人出現疑似症狀，學校卻不停課也沒有給防疫假，讓人覺得不合理。

台北市衛生局說明，水痘並沒有強制停課標準，但確診學生須停止上學至少7天，或等到水泡完全結痂後才能返校。

衛生局表示，目前累計接獲4名水痘通報，個案都已依規定在家休息、暫停到校，衛生局也立即進行疫調，並請校方加強環境消毒及衛教。

台北市教育局統計，17日接獲學校通報首例水痘病例，並在20日新增接獲2例、22日新增1例，截至今天上午9時累計接獲通報4人，學生目前皆在家休息，由學校提供線上課程協助學習。

教育局表示，依據台北市各級學校校園疑似傳染病通報及防治作業規定，為防範學生交互傳染擴大流行，學生在皮疹出現後，應停止上學至少7天，或至所有病灶完全結痂變乾為止。

教育局表示，已督導學校持續觀察班級學生感染情形，並進行衛教宣導，同時妥適與學生及家長說明相關防制措施，以穩定班級，確保學生權益。

衛生局 北市府 教育局

延伸閱讀

3天4例！北市南港高中爆水痘群聚 衛生局：個案均返家隔離

台中驚爆高中舉重教練「連呼學生2巴掌」 教育局要查

女足後…台師大體操教練爆霸凌、性騷 教育部：組專案小組檢視訓練文化

員額控管太嚴？議員批台南教師返鄉任教好難 市府：少子化需管控

相關新聞

南港高中傳水痘群聚！網質疑防疫假、停課全沒有 北市府給答案

台北市南港高中遭質疑爆發水痘群聚案，卻不停課也不給防疫假。衛生局表示，水痘並沒有強制停課標準，個案都已依規定在家休息，並...

選修課移師總統府 成功高中「不一樣公民課」與蕭美琴對談

台北市立成功高中高二「民主政治與公民參與」多元選修課程於4月16日移地總統府上課，更與副總統蕭美琴對談，蕭勉勵在場學生未來都能積極參與公共事務，持續精進自我。校方也說，盼透過選修課，讓民主不再距離遙遠，政治也不再是敏感詞彙。

草嶺國小偏遠苦無宿舍 縣府籌4746萬打造「老師的家」

位處山區的雲林縣草嶺生態地質國小，長年面臨教師住宿不便、流動率偏高問題，縣府自籌4746萬元興建教師宿舍，今天動土，預計2027年3月完工。縣長張麗善表示，盼透過完善居住環境，讓教師免於舟車勞頓，未來「想來、也願意留下來」。

隨機攻擊？台南永康恐怖男當街摀嘴拉扯女學生…警方追查「檳榔味男子」

台南市永康區一名高中女學生昨天傍晚放學準備搭車返家、突然遭解戴口罩、全身檳榔味男子當街摀嘴拉扯。網路隨即流傳稱「校旁隨機攻擊事件」、引發恐慌。警方表示，正在追查男子下落，還未確認身分。各校園周遭也會加強巡守。

南港高中爆水痘群聚...學生質疑學校怕麻煩不停課 議員轟已釀恐慌

北市南港高中爆發水痘群聚，遭質疑第一例4月1日就出現，目前已至少6例，還有2例疑似，但學校疑似處理消極。議員陳宥丞說，目前教育、衛生局稱掌握案例僅4件，且4月17日才第一案，數字時間有很大出入，已造成學生家長恐慌，甚至市府昨才啟動疫調，質疑「校方市府不作為？才需學生陳情？」

金石兒童藝文月 金山區中角國小迎來話劇最終章

金山區公所舉辨的兒童藝文月活動圓滿落幕！最終場在中角國小壓軸登場，透過精采的話劇演出，不僅帶領孩子深入認識金山的家鄉文化，更在互動中融入了性別友善與永續精神。活動連續舉辦六年，成功縮短偏鄉藝文差距，也讓學童在歡笑中吸收品格教育，為今年的四月兒童月畫下溫馨快樂的句點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。