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選修課移師總統府 成功高中「不一樣公民課」與蕭美琴對談

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市立成功高中高二「民主政治與公民參與」多元選修課程於4月16日移地到總統府上課，更與副總統蕭美琴對談。圖／取自蕭美琴臉書
台北市立成功高中高二「民主政治與公民參與」多元選修課程於4月16日移地到總統府上課，更與副總統蕭美琴對談。圖／取自蕭美琴臉書

台北市立成功高中高二「民主政治與公民參與」多元選修課程於4月16日移地總統府上課，更與副總統蕭美琴對談，蕭勉勵在場學生未來都能積極參與公共事務，持續精進自我。校方也說，盼透過選修課，讓民主不再距離遙遠，政治也不再是敏感詞彙。

校方指出，當日參訪總統府建築及展覽後，與副總統進行約1小時的交流，這也是學生難得能與副總統「當同學」的機會。課程核心理念是期望拉近公民與政治的距離，發揮培育民主公民的功能。課程也連結前一週所學到的論證結構與公共政策，邀請同學於座談中分享自身與AI協作發展公共政策提案的學習經驗。

在對談過程，不少學生也發表自己觀點、心境轉折及與AI互動發現，議題涵蓋限塑、公共運輸等多元面向，蕭也針對學生們想法分享自身經驗，並肯定青年群體對於公共議題的創新思維；她勉勵，雖AI能幫助發展論述，但政策的推動往往離不開與群眾的溝通，期待學生們未來都成為「問題解決者」。

校長劉晶晶表示，學生們在現場表達觀點時展現自信與思辨能力，不僅體現學生在平時在課程中對議題探究、論證建構，或與AI協作發展政策提案的深度學習，也展現教師專業引導與學生主動學習的成果，令人深感欣慰與驕傲。感謝授課老師、總統府與陳冠廷促成此次難得機會。

台北市立成功高中高二「民主政治與公民參與」多元選修課程於4月16日移地到總統府上課，更與副總統蕭美琴對談。圖／取自蕭美琴臉書
台北市立成功高中高二「民主政治與公民參與」多元選修課程於4月16日移地到總統府上課，更與副總統蕭美琴對談。圖／取自蕭美琴臉書

蕭美琴 總統府 成功高中

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