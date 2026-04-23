快訊

獨／北市女警產後失血亡 接生診所疑延誤25分鐘送醫遭告過失致死

高德地圖擬禁用…卻衝至「台灣APP第1名」 Cheap讚3功能再酸：先禁國家

估千人受害！ 高鐵證實員工在台鐵新左營站「男廁小便斗遭裝針孔」

聽新聞
0:00 / 0:00

淡水國中新設校區 陳偉杰促落實「圖書、日照、托育」

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
淡水國中將於新市鎮文中九增設新校區。圖／新北市教育局提供
淡水國中將於新市鎮文中九增設新校區。圖／新北市教育局提供

淡水國中將在淡海新市鎮新設校區，新北市議員陳偉杰今天在議會質詢指出，淡水國中遷建不僅是單純的校舍工程，更是淡海新市鎮發展的關鍵拼圖，要求市府必須以最高效率落實「圖書、日照、托育」三位一體的整合規劃，打造全齡共享的校園新地標 。副市長朱惕之表示，目前正在進行先期規畫的期末報告。

淡水國中新設分校預計2032年才招生，陳偉杰認為，對在地家長與學子來說真的太久，正式要求教育局應研議「提前招生」的可行性，在校舍主體完工前1至2年即啟動宣傳 。

陳偉杰也說，若部分校舍在確保安全無虞的前提下提前完工，應評估「分段啟用」，避免教育資源閒置，告別漫長的等待期 。

教育局長張明文說，招標施工目前正在討論，原則上仍在評估，附屬設施可晚點蓋，先讓學生進主體校舍，將再提供相關報告。

陳偉杰議員指出，目前市府規畫一層地下室、約150個停車位格局太小，要求交通局與新工處重新評估，將地下停車場增設至兩層，提供300個以上的車位，以滿足圖書館、社福中心及學校長遠的停車需求，「停車空間必須一次到位，否則完工後根本無法補救」 。

交通局長鍾鳴時回應，會看附近整提需求規畫，需求大則會增加停車位。

學校 教育局 淡水

延伸閱讀

陳偉杰籲推國中小教科書全額補助 新北教育局允研議

江怡臻追新北大巨蛋進度 體育局：確定地點後展開都計程序

台南拚第一條捷運藍線一期 交通局：年底動工、6年完工通車

淡水區「賦舞女力」啟動 劇場結合文史推動性別平權

相關新聞

隨機攻擊？台南永康恐怖男當街摀嘴拉扯女學生…警方追查「檳榔味男子」

台南市永康區一名高中女學生昨天傍晚放學準備搭車返家、突然遭解戴口罩、全身檳榔味男子當街摀嘴拉扯。網路隨即流傳稱「校旁隨機攻擊事件」、引發恐慌。警方表示，正在追查男子下落，還未確認身分。各校園周遭也會加強巡守。

南港高中爆水痘群聚...學生質疑學校怕麻煩不停課 議員轟已釀恐慌

北市南港高中爆發水痘群聚，遭質疑第一例4月1日就出現，目前已至少6例，還有2例疑似，但學校疑似處理消極。議員陳宥丞說，目前教育、衛生局稱掌握案例僅4件，且4月17日才第一案，數字時間有很大出入，已造成學生家長恐慌，甚至市府昨才啟動疫調，質疑「校方市府不作為？才需學生陳情？」

選修課移師總統府 成功高中「不一樣公民課」與蕭美琴對談

台北市立成功高中高二「民主政治與公民參與」多元選修課程於4月16日移地總統府上課，更與副總統蕭美琴對談，蕭勉勵在場學生未來都能積極參與公共事務，持續精進自我。校方也說，盼透過選修課，讓民主不再距離遙遠，政治也不再是敏感詞彙。

草嶺國小偏遠苦無宿舍 縣府籌4746萬打造「老師的家」

位處山區的雲林縣草嶺生態地質國小，長年面臨教師住宿不便、流動率偏高問題，縣府自籌4746萬元興建教師宿舍，今天動土，預計2027年3月完工。縣長張麗善表示，盼透過完善居住環境，讓教師免於舟車勞頓，未來「想來、也願意留下來」。

金石兒童藝文月 金山區中角國小迎來話劇最終章

金山區公所舉辨的兒童藝文月活動圓滿落幕！最終場在中角國小壓軸登場，透過精采的話劇演出，不僅帶領孩子深入認識金山的家鄉文化，更在互動中融入了性別友善與永續精神。活動連續舉辦六年，成功縮短偏鄉藝文差距，也讓學童在歡笑中吸收品格教育，為今年的四月兒童月畫下溫馨快樂的句點。

深化動保觀念融入教學 新北與國中小合作推動生命教育課

為深化動物保護觀念，新北市動保處持續與動保團體，至各國中小學合作推動「愛護動物生命教育」課程，將尊重生命與同理動物的理念融入教學，新北市轄內國民中小學校數量約近300所，每年參與學生人數逾1萬人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。