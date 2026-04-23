淡水國中新設校區 陳偉杰促落實「圖書、日照、托育」
淡水國中將在淡海新市鎮新設校區，新北市議員陳偉杰今天在議會質詢指出，淡水國中遷建不僅是單純的校舍工程，更是淡海新市鎮發展的關鍵拼圖，要求市府必須以最高效率落實「圖書、日照、托育」三位一體的整合規劃，打造全齡共享的校園新地標 。副市長朱惕之表示，目前正在進行先期規畫的期末報告。
淡水國中新設分校預計2032年才招生，陳偉杰認為，對在地家長與學子來說真的太久，正式要求教育局應研議「提前招生」的可行性，在校舍主體完工前1至2年即啟動宣傳 。
陳偉杰也說，若部分校舍在確保安全無虞的前提下提前完工，應評估「分段啟用」，避免教育資源閒置，告別漫長的等待期 。
教育局長張明文說，招標施工目前正在討論，原則上仍在評估，附屬設施可晚點蓋，先讓學生進主體校舍，將再提供相關報告。
陳偉杰議員指出，目前市府規畫一層地下室、約150個停車位格局太小，要求交通局與新工處重新評估，將地下停車場增設至兩層，提供300個以上的車位，以滿足圖書館、社福中心及學校長遠的停車需求，「停車空間必須一次到位，否則完工後根本無法補救」 。
交通局長鍾鳴時回應，會看附近整提需求規畫，需求大則會增加停車位。
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