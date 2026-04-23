白手起家回饋母校！翁偉峰豪捐千萬 柏村國小學生獎金「翻3倍」

金門柏村國小再添教育資源活水。出身料羅、白手起家的企業家翁偉峰，事業有成後回饋母校，宣布成立「柏村國小順濟宮媽祖勵學基金會」，並規劃分批捐贈總額1000萬元，作為學生獎勵與扶助經費，盼以實質資源鼓勵學童多元發展，帶動就學風氣持續成長。

翁偉峰為聯磁企業董事長，童年隨家人遷居料羅，在柏村國小完成啟蒙教育，他回憶當年資源雖有限，但校園生活單純快樂，師長栽培影響深遠。「有一點能力，第一個想到的，就是回饋成長的地方。」他說。

此次成立勵學基金會，由翁偉峰擔任董事長、呂清豐任執行長，柏村國小校長兼任秘書，明訂資金用途將聚焦於三大方向，包括鼓勵學生參與校外競賽、獎勵優良學習表現，以及協助遭遇困難的學生與家庭。基金會強調「當用則用」，並以具體成果作為獎勵標準，盼讓每一份努力都被看見。

在基金挹注下，柏村國小已提高學生參與對外競賽的誘因，原有獎金再加碼兩倍，等於得獎學生可獲三倍獎勵。校方表示，自114學年度實施以來，學生參賽意願明顯提升，整體成績亦優於往年，顯示激勵措施已逐步發酵。

近年金門部分小學面臨少子化壓力，但柏村國小與開瑄、金鼎、湖埔等校，近7年學生數逆勢成長。翁偉峰肯定校長辦學績效，並期待透過基金會長期支持，進一步強化學校競爭力，吸引更多家庭選擇就讀。

事實上，翁偉峰多年來持續回饋母校，10年前曾捐贈九人座校車，108年再捐50萬元充實設備，此次再擴大成立基金會，期盼不僅提升學生學習動機，也能吸引優秀師資投入，打造更完善的教育環境。

校方指出，翁偉峰求學歷程同樣具代表性，他在金門完成中學教育後，考入國立中興大學，後續攻讀研究所，投身電子業累積經驗，創立聯磁企業，深耕磁性被動元件產業逾30年，企業經營穩健；其從基層打拚到事業有成的歷程，也成為學弟妹學習的典範。

除教育回饋外，翁偉峰亦長期投入公益，曾在八仙粉塵氣爆事件中捐款協助傷者醫療與復健，也推動偏鄉閱讀與觀影計畫，擴展弱勢孩童視野。

校方表示，勵學基金會的成立，不僅為學生帶來實質資源，更傳遞「飲水思源」的價值，未來在親師合作與社會支持下，期待培育更多具備責任感與行動力的人才，讓母校成為地方教育的重要典範。

近年金門部分小學面臨少子化壓力，但柏村國小與其他國小，近7年學生數逆勢成長，圖為學校舉辦萬聖節活動，學生參與熱烈。本報資料照片