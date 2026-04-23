新北5隊晉級FRC世界總決賽 獎勵金加碼最高100萬

美國2026FRC（機器人競賽）新北市共6校5隊晉級休士頓世界總決賽，市府今天授旗為遠征軍嘉勉，並宣布若奪下總決賽冠軍將再頒發新台幣100萬元獎勵金、亞軍50萬元、季軍25萬元。

FRC機器人競賽（FIRST Robotics Competition）是由美國非營利組織FIRST主辦的國際頂級高中生機器人賽事，要求在固定時間搭建重達54公斤的機器人參加比賽，並透過聯盟合作完成特定任務，被視為機器人競賽的最高殿堂，能培養理工科人才，深受頂尖大學認可。

晉級休士頓世界總決賽的隊伍包括南山高中、安康高中、格致高中、樹林高中與裕德高中聯隊、錦和高中，共6所學校5支隊伍。市長侯友宜今天授旗給參賽的新北隊師生代表，並由安康高中團隊示範機器人操作，體驗人工智慧AI與精密機構整合應用。

不少基金會與民間企業協助學生出國參加國際競賽，樹林高中文教基金會董事長江惠貞告訴記者，希望孩子勇於在國際舞台展現頭角，找到自己的方向，這也是一生的榮耀，基金會義不容辭協助媒合社會資源。

樹林高中校長曹永央接受中央社記者訪問表示，學校2024年與去年參加FRC國際賽的隊長，分別獲得大學特殊選才進入台灣大學、中央大學機械工程學系就讀。今年第3年參賽，盼望全力以赴、展現自信，獲得佳績成為學弟妹的楷模，為國爭光。

中國國民黨新北市議員洪佳君到場為樹林高中師生打氣，她受訪表示，看見學弟妹投入訓練並對於曾協助的人充滿感恩，是選手除亮眼成績外，很重要的人生態度。

市府教育局說，除加碼競賽獎勵金外，未來將打造從課程、競賽到產業鏈結的完整支持體系。深化科技教育布局，鏈結產業資源，培育具備國際競爭力的關鍵跨域人才。