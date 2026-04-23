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草嶺國小偏遠苦無宿舍 縣府籌4746萬打造「老師的家」

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導

位處山區的雲林縣草嶺生態地質國小，長年面臨教師住宿不便、流動率偏高問題，縣府自籌4746萬元興建教師宿舍，今天動土，預計2027年3月完工。縣長張麗善表示，盼透過完善居住環境，讓教師免於舟車勞頓，未來「想來、也願意留下來」。

「草嶺生態地質國小教師宿舍興建工程」歷經多次流標，終於順利啟動。規畫設計強調與自然環境和諧共存，兼顧安全與機能。校長林杰炘指出，宿舍將設置15間房間，可容納19名教職員，並提供餐食服務，打造現代化且機能完善的生活空間，協助解決山區居住不便問題，「讓老師有一個安心的家」。

回顧草嶺國小歷史，2008年受辛樂克颱風重創，舊校區因地質不穩定出現安全疑慮，2014年完成遷校並更名為草嶺生態地質國小。不過新校區未規畫教師宿舍，教職員須自行租屋或長途通勤，儘管中央補助租金、縣府提供交通補助，仍難解實際不便，也成為穩定師資的一大挑戰。

張麗善指出，改善偏鄉教育環境，關鍵在於留住教師。縣府此次自籌經費推動宿舍興建，期盼未來教師不必再為住宿煩惱，能安心投入教學，感受家的感覺，期待草嶺國小優美的環境，在未來成為很多老師想要來的一個地方。

古坑鄉長林慧如表示，教師宿舍是完善校園的「最後一哩路」，工程啟動意義重大，相信未來草嶺國小可望成為校長與教師心中的任教首選，吸引更多優秀師資進駐偏鄉。

教師 宿舍 張麗善

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