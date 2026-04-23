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營養午餐比拚…童子瑋：基隆市免費後要提供更高品質餐食
基隆市政府近期宣布115學年度起校園營養午餐免費政策，民進黨市長參選人議長童子瑋昨前往明德國中訪視營養午餐，傾聽校長和學生心聲。童子瑋說，很多家長擔心免費政策後衍生的浪費問題，他期望以更高品質、更美味用心的餐點，讓每位小朋友都能珍惜食物、健康長大。
童子瑋說，在地家長擔憂影響用餐品質，為確保第一線孩童的營養狀況，昨以議長身分前往明德國中訪視，傾聽學校真實心聲。
童子瑋表示，明德國中採用兩家團膳業者輪流的方式來供參，希望有比較也促成良性競爭，也可以讓學生增加餐食的多樣性，很多小朋友告訴他想法。
童子瑋提到，家長最重視的就是食安問題，而在食材的選擇上也非常仔細，希望盡可能使用原型食物、避免油炸，可以看出家長對健康的重視跟用心。
童子瑋請學生發揮惜食精神，很多家長擔心免費政策後衍生的浪費問題，他期望以更高品質、更美味用心的餐點，讓每位小朋友都能珍惜食物、健康長大。
童子瑋並說，此次到明德國中有來看老朋友的感覺，因為先前他曾媒合企業協助捐贈全新交通車給明德，讓特教學生搭車往返住家和學校更加安全舒適，他很開心學生在各種領域都有卓越表現。
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