彰化百年老校「近水樓台」 珍貴稀有黃鸝進駐校園

經過10年復育，台灣的黃鸝從瀕臨絕種第一級珍貴稀有生物回復到第二級，相對其牠野鳥的數量仍相當稀少，彰化縣溪州公園內的黃鸝幾乎每天飛進南州國小，使這所百年老校因「近水樓台」，成為全縣第一所有黃鸝的學校。

黃鸝常見於詩詞與歌曲，例如詩聖杜甫「蜀相」寫道「隔夜黃鸝空好音」，又例如曾膾炙人口民歌「蝸牛與黃鸝鳥」，大多數民眾很難看見野生黃鸝，彰化溪州鄉南州國小最近飛來一對黃鸝，掀起校園賞鳥潮，小朋友很高興的告訴師長，「我們的校園很珍貴，所以飛來很珍貴的鳥。」

南州國小校長楊巽斐今表示，黃鸝現蹤溪州公園數年，從單隻「哨兵」探路到結伴而來築巢繁殖，南州國小緊鄰溪州公園，今年3月校園傳出特別鳥叫聲，錄音後向彰化縣野鳥學會求證，確認是黃鸝，應該是溪州公園飛過來，近日師生在校園看到一對黃鸝，因黃鸝春季築巢繁殖，築巢平均3至4天完工，接著產卵和孵蛋，師生都希望牠們是搬到校園定居並準備繁殖下一代的夫婦。

台灣黃鸝生活在平地到丘陵的闊葉林、次生林間，目前已絕跡，主要分布在玉山、墾丁和金門國家公園，及東沙環礁國家公園等地區，全台曾剩200多隻黃鸝鳥，列為列為第二級珍貴稀有生物，10年保育成功，2018年回復至第二級。

南州國小校長楊巽斐說，已針對黃鸝設計課程，指導小朋友查閱資料，用望遠鏡觀察牠的動態，包括喜歡棲息哪幾種樹木、棲息的校園地置，並擴大到全校可以看見的野鳥，辨識牠們的外型、生態，讓小朋友知道自然生態與南州校園的可貴。