新北12校聯軍FRC競賽獲23獎 5支戰隊晉級休士頓總決賽
新北市今舉辦「2026 FRC休士頓世界決賽授旗儀式」，市長侯友宜為即將遠征美國總決賽的師生授旗加油。今年新北戰隊表現再創巔峰，共有12校投入FRC國際賽事，累計抱回23項獎項，寫下台灣最多隊伍挺進FRC總決賽的紀錄，展現新北科技教育與跨域人才培育的成果。
此次南山高中、安康高中、格致高中、樹林高中及裕德高中聯隊、錦和高中6校5隊成功晉級休士頓世界總決賽，授旗儀式現場也呈現各校在國際賽事的亮眼成果。同步展出在全球區域賽奪下的23座獎項，並由安康高中團隊示範機器人操作，邀請侯友宜一同體驗AI與精密機構整合應用，讓現場感受科技實作的魅力。
侯友宜表示，新北市自2020年起已投入超過6千萬元，積極培育STEAM、AI及機構整合跨域人才，打造從課程、競賽到產業鏈結的完整支持體系。今年除補助競賽相關經費外，更率先六都唯一加碼提供晉級總決賽隊伍每隊40萬元補助，並媒合近70家產業資源，累計挹注逾900萬元經費與技術支援；侯友宜也宣布，若奪下世界總決賽冠軍將再頒發100萬元獎勵金，亞軍50萬元、季軍25萬元，以實質行動全力支持學生挑戰國際舞台。
南山高中隊長黃晧宸表示，FRC強調「競合精神」，在競爭中學習合作，讓團隊更具國際視野；樹林高中江定祐隊長則表示，團隊已連續三年晉級決賽，未來也希望把參賽經驗帶回校園與社區，讓更多學生投入機器人學習。
教育局表示，今年新北12校聯軍分別在美國、土耳其及上海等國際賽事中大放異彩，一舉拿下3座聯盟冠軍、4座聯盟亞軍及多項工程設計與創意獎，共計23項國際殊榮，無論獲獎數或晉級總決賽隊伍數都居全國之冠。未來將持續深化科技教育布局，鏈結產業資源，培育具備國際競爭力的關鍵人才，讓世界看見新北。
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