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高中免試入學變更就學區 4/30前申請
高中免試入學在全國劃分15個就學區，學生如果想在非畢業國中所屬區域升學，須在4月23日到30日間申請變更就學區。
免試入學制度為鼓勵就近入學，在全國設置15個就學區，例如基北區、竹苗區、中投區等；學生原則上須在畢業國中所屬區域升學。
不過，有許多學生因為搬家、國中時就跨區就讀，或是所在就學區未設置可供學生適性選擇的高中群科別、產業特殊需求類科等，想更換就學區。
教育部今天透過新聞稿宣布，115學年度高級中等學校免試入學變更就學區申請時間，自4月23日到30日為止。
教育部指出，應屆畢業生須上網填寫申請表、檢附相關證明文件，向就讀國中申請；非應屆畢業生、具同等學力資格或就讀海外台校的學生，則是向變更的就學區免試入學委員會申請，申請結果於5月18日前以書面通知。
值得注意的是，部分高中科學班、藝術才能班等，不受學區限制，全國都可跨區報考。另外，部分縣市交界的國中，也被劃定為「共同就學區」，學生可自由選擇。相關資訊可參考國中畢業生適性入學宣導網站。
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