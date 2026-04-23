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隨機攻擊？台南永康恐怖男當街摀嘴拉扯女學生…警方追查「檳榔味男子」
台南市永康區一名高中女學生昨天傍晚放學準備搭車返家、突然遭解戴口罩、全身檳榔味男子當街摀嘴拉扯。網路隨即流傳稱「校旁隨機攻擊事件」、引發恐慌。警方表示，正在追查男子下落，還未確認身分。各校園周遭也會加強巡守。
受害女學生昨天下午接近六點的時候走在公車通行步道，準備搭車返家。當時是上下班尖峰時刻放學的學生也很多。
民眾表示，一戴口罩手套，有濃厚檳榔味男子突然上前摀住女學生嘴巴、拉扯書包，要將女學生拉走。女學生強烈反抗掙脫、向路人呼救。
附近民眾聽到求救聲，手持木棍到場大叫制止，男子見狀趕緊逃走。女學生因為強力抵抗全身多處受傷，仍忍痛拍下男子背影提供警方指認。
警方調查，男子疑似步行路過臨時起意，正調閱監視畫面追查，但還沒有發現可疑犯案對象。女學生強烈反抗掙脫，眼皮與上唇出現擦挫傷、雙側耳部穿刺傷，背部、臀部及四肢也留下多處鈍挫傷。
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