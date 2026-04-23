南港高中爆水痘群聚...學生質疑學校怕麻煩不停課 議員轟已釀恐慌
北市南港高中爆發水痘群聚，遭質疑疑第一例4月1日就出現，目前已至少6例，還有2例疑似，但學校疑似處理消極。議員陳宥丞說，目前教育、衛生局稱掌握案例僅4件，且4月17日才第一案，數字時間有很大出入，已造成學生家長恐慌，甚至市府昨才啟動疫調，質疑「校方市府不作為？才需學生陳情？」
有疑似北市南港高中學生在社群「脆」上踢爆，質疑學校4月1日就出現第一例水痘案例，清明連假期間又出現第二例，之後16日又有兩名同學出紅疹，雖學校用紫光燈消毒，18、19日假日又多2例，這兩天又疑似多2例。這名網友氣憤說，有同學發現手上起紅疹，但健康中心卻說要觀察1至2天，且沒讓這名同學回家，是學生覺得這樣不妥才自行返家，質疑學校只是嫌麻煩，不想停課？
陳宥丞質疑，根據教育局、衛生局掌握的數據，與疑似學生透過社群匿名陳情的通報與時間點不一致，雖水痘非法令需要強制隔離的傳染病，但對於群聚傳染水痘，家長不免會擔心持續擴散，現在學生家長人心惶惶，尤其小朋友在密閉空間上課，相處也是八小時以上，應該要及早預防與避免恐慌效應。
陳說，真的不應該看到有疑似學生的陳情，北市府要檢討個案，避免中間的溝通有落差，才不會造成今天這樣的破窗效應。陳宥丞也呼籲，如果有學生家長對於水痘傳染有疑慮，學校應該要開放學生請事假，還有如果確診，也要給予病假。
陳宥丞說，根據今天教育局、與衛生局回覆他，學校稱4月17日才有第一例案例、4月20日兩2例、4月22日有一例，總共四例，與疑似學生質疑的至少6例有落差，通報時間也不一樣，甚至尤其學校昨天才要開始啟動衛教與疫調宣導，就事論事，如果4月17日就有案例，為什麼這個久才啟動清消及疫調，「校方不作為？北市府不管？才需要有學生在社群匿名陳情？」
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