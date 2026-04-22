快訊

滅蟑新武器！她用1飲品捕獲20多隻小蟑螂 專家曝加這物效果更強

川普又TACO延長停火 CNN：伊朗已不信川普軍事威脅

涉貪一審判刑16年...陳歐珀自請退黨 民進黨廉政會今祭出除名處分

聽新聞
0:00 / 0:00

金石兒童藝文月 金山區中角國小迎來話劇最終章

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
學生們在戲劇中加深對金山家鄉的認識，也學習了話劇角色中的性別友善與在地永續精神。圖／紅樹林有線電視提供
學生們在戲劇中加深對金山家鄉的認識，也學習了話劇角色中的性別友善與在地永續精神。圖／紅樹林有線電視提供

金山區公所舉辨的兒童藝文月活動圓滿落幕！最終場在中角國小壓軸登場，透過精采的話劇演出，不僅帶領孩子深入認識金山的家鄉文化，更在互動中融入了性別友善與永續精神。活動連續舉辦六年，成功縮短偏鄉藝文差距，也讓學童在歡笑中吸收品格教育，為今年的四月兒童月畫下溫馨快樂的句點。

金山區長劉昌松表示，金山區公所每年在專屬於兒童的4月兒童月都會辦理充滿藝文氣息的活動，帶領金山區的學童在學校就可以體驗不一樣的藝文節目。在4月接近尾聲，這場系列的兒童藝文月的話劇演出也來到最終章，壓軸在中角國小登場，學生們在戲劇中加深對金山家鄉的認識，也學習了話劇角色中的性別友善與在地永續精神。

金山區公所今年與石門區公所一同舉辦兒童藝文月，讓區內的學童在整個4月都可以浸潤在充滿歡笑與感動的藝文氣息中。最終場次來到了中角國小，學生們透過與戲劇角色的互動，快速的融入劇情，也吸收了來自劇團想要帶給孩子們的品格教育以及性別友善的觀念。

中角國小校長童新峯說，對於偏鄉的孩子而言，一場戲劇演出並不容易，為此也相當感謝金山區公所連續六年都辦理話劇進校園的活動，讓孩子們透過不同於課堂的教學，趣味又充滿省思的藝文表演內容，得到了來自兒童月的快樂回憶，也吸收到戲劇中對家鄉的認同與正確價值觀的啟發。

金山 藝術

相關新聞

深化動保觀念融入教學 新北與國中小合作推動生命教育課

為深化動物保護觀念，新北市動保處持續與動保團體，至各國中小學合作推動「愛護動物生命教育」課程，將尊重生命與同理動物的理念融入教學，新北市轄內國民中小學校數量約近300所，每年參與學生人數逾1萬人。

金石兒童藝文月 金山區中角國小迎來話劇最終章

金山區公所舉辨的兒童藝文月活動圓滿落幕！最終場在中角國小壓軸登場，透過精采的話劇演出，不僅帶領孩子深入認識金山的家鄉文化，更在互動中融入了性別友善與永續精神。活動連續舉辦六年，成功縮短偏鄉藝文差距，也讓學童在歡笑中吸收品格教育，為今年的四月兒童月畫下溫馨快樂的句點。

鐵窗學徒到風電霸主 世紀鋼構董座自爆：阮嘸愛讀冊

嘉義縣大林鎮出身的傳奇企業家、冒險家，世紀鋼鐵結構公司董事長賴文祥，日前以嘉中榮譽傑出校友身分回鄉，參加嘉義高中創校102周年校慶，發表專題演講，並為他捐資850萬元整建完成的「陶壁樓」揭牌，以行動回饋家鄉嘉中、培育後進。演講結束後，餘韻不散，學生們熱烈討論，直呼「聽見了不一樣的人生可能」。

7月起 北市國高中調升課後鐘點費

教育部今年調升高中以下兼任及代課教師鐘點費，課後鐘點費卻未一併調升，形成加班比上班鐘點費低現象。北市議員呼籲教育局自籌經費調整或跟中央爭取；教育局宣布七月起，高國中將調高教師課後鐘點費，但原則是使用者付費，國中生一節付費卅六元、高中四十二元。

牛糞變「三寶」奪冠！學校旁4座乳牛場 彰化國小拚出環教第一

明（22）日是世界地球日，教育部今日舉辦「114學年度學校環境教育實作競賽」頒獎典禮暨成果分享活動，表揚各校師生在環境學習行動中卓越表現與積極投入，本屆競賽參賽規模創新高，共計139組作品、逾700名師生參與。彰化縣秀水鄉陝西國民小學以在地乳牛養殖產生的牛糞廢棄物為發想，透過科學實驗與課程探究，成功開發出牛糞蚊香、肥料球及燃料棒等「三寶」再生產品，榮獲國小組第1名。

基隆市公布國中新生登記資訊 提醒家長善用線上報到網站

基隆市115學年度國中新生分發作業分階段進行，總量管制學校銘傳及武崙國中，今天起至4月30日受理家長繳納登記入學相關文件。一般公立國中新生，報到日期是5月21日至25日，教育處提醒家長參閱入學通知單及學校公告內容辦理報到。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。