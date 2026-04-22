金石兒童藝文月 金山區中角國小迎來話劇最終章

金山區公所舉辨的兒童藝文月活動圓滿落幕！最終場在中角國小壓軸登場，透過精采的話劇演出，不僅帶領孩子深入認識金山的家鄉文化，更在互動中融入了性別友善與永續精神。活動連續舉辦六年，成功縮短偏鄉藝文差距，也讓學童在歡笑中吸收品格教育，為今年的四月兒童月畫下溫馨快樂的句點。

金山區長劉昌松表示，金山區公所每年在專屬於兒童的4月兒童月都會辦理充滿藝文氣息的活動，帶領金山區的學童在學校就可以體驗不一樣的藝文節目。在4月接近尾聲，這場系列的兒童藝文月的話劇演出也來到最終章，壓軸在中角國小登場，學生們在戲劇中加深對金山家鄉的認識，也學習了話劇角色中的性別友善與在地永續精神。

金山區公所今年與石門區公所一同舉辦兒童藝文月，讓區內的學童在整個4月都可以浸潤在充滿歡笑與感動的藝文氣息中。最終場次來到了中角國小，學生們透過與戲劇角色的互動，快速的融入劇情，也吸收了來自劇團想要帶給孩子們的品格教育以及性別友善的觀念。

中角國小校長童新峯說，對於偏鄉的孩子而言，一場戲劇演出並不容易，為此也相當感謝金山區公所連續六年都辦理話劇進校園的活動，讓孩子們透過不同於課堂的教學，趣味又充滿省思的藝文表演內容，得到了來自兒童月的快樂回憶，也吸收到戲劇中對家鄉的認同與正確價值觀的啟發。