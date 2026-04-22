深化動保觀念融入教學 新北與國中小合作推動生命教育課

為深化動物保護觀念，新北市動保處持續與動保團體，至各國中小學合作推動「愛護動物生命教育」課程，將尊重生命與同理動物的理念融入教學，新北市轄內國民中小學校數量約近300所，每年參與學生人數逾1萬人。

日前動保處邀請動物平權促進會，至淡水區竹圍國小講授生命教育課程，講師用生動小劇場方式演示路上遇到陌生犬隻應對方式，讓孩童飾演陌生的狗及路人，當在路上遇到狗時，不能雙眼直視牠、要緩慢地繞離現場，更不能大叫或隨意向牠丟擲東西，也分享照顧寵物基本知識及如何觀察寵物的心情，如小狗耳朵下壓、尾巴下垂表示牠很緊張或不開心，也請孩童在台上演示狗的喜怒哀樂，場面有趣又有參與感。

竹圍國小老師蕭聿嵐表示，運用角色扮演在短時間把孩童帶入情境裡，讓孩童對愛護動物相關知識收穫滿滿，充分了解動保觀念。

動物平權促進會執行長林憶珊表示，曾接觸過愛心人士，看見他們為了照顧流浪動物投入大量時間與心力，因此開始思考自身能做什麼才能幫助這些無家可歸的動物，在實際接觸動物保護工作後，從救援與絕育開始，慢慢發現面對棄養、繁殖失控或人與動物衝突等問題，只有從最根本的教育方面去著手，才能改善這些問題，在校園接觸孩子當中，發現他們是願意理解動物並改變想法，這份溫暖的正向回饋更是支持自己繼續耕耘生命教育的路。

動保處表示，透過雙向互動與情境式教學，讓學童在觀察與思考中學習理解動物感受，建立正確的動物福祉觀念，逐步培養關懷生命的價值觀。歡迎各級學校向動保處申請愛護動物生命教育課程，讓孩子重新看待動物，不可棄養動物，如有能力飼養犬貓，歡迎至新北市各動物之家領養犬貓，給牠們一個溫暖的家，官網認養平台網址（https://act-adopt.ahiqo.ntpc.gov.tw/）。

為深化動物保護觀念，新北市動保處持續與動保團體，至各國中小學合作推動「愛護動物生命教育」課程。圖／新北市動保處提供