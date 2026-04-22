不能讓百年老榕消失 台南安業國小老董校友砸600萬搶救
「我不能眼睜睜看這倒伏的老榕樹從母校消失！」，台南麻豆安業國小一株百年老榕樹去年不敵丹納斯颱風肆虐，因搶救費用達數百萬元，地方無力負擔，從商有成的校友低調支付所有費用，看到老樹搶救成功，更讓市府官員感動忍不住落淚。
南市府農業局今辦理「守護城市綠色資產 傳遞環境教育向下扎根」記者會，森林及自然保育科長朱健明分享農業局推動老樹保育過程、成果。
朱健明談到去年丹娜斯颱風肆虐，倒伏連根拔起頻傳，其中麻豆安業國小這株農業局編號168保護的老榕樹，為1920年代由教師呂俊從外地移植，也是安業國小學子與在地居民共同情感記憶。
老樹雖倒伏，主幹中空腐朽，但根系與枝葉健康，存活機率極高。為搶救老榕樹，校方不間斷灑水保濕，甚至觀察到新根自舊根萌發，顯示榕樹生命力強韌。但評估作業繁複，得動用多輛大型拖吊車作業扶正，粗估相關費用得6、700萬元以上，根本無力負擔。
地方困坐愁城之際，校長陳宏吉多方奔走露現曙光；旅居上海傑出校友、鴻億實業董事長李茂盛獲知，表明拜託全力搶救老樹，願意負擔所有費用。
據轉述，李茂盛說，「老榕樹是他童年一部分，我不能眼睜睜看它倒下。」他低調又大器說，立志在有生之年種下100萬棵樹，實踐企業對環境永續長遠承諾。
去年7月16日首次嘗試扶正工程時，雖動用160噸與120噸各一台大吊車，但因樹幹拉扯造成吊臂受損被迫中止，後又出動250噸與300噸吊車、約30人專業團隊，終於成功完成吊掛作業。
朱健明說，看到倒伏百年老榕樹重新展現堅韌生命力，及回顧這過程點滴，真的會感動忍不住落淚。
農業局說，目前台南市列管樹木共338株，其中47株依森林法公告為受保護樹木，其餘291株則依台南市珍貴樹木保護自治條例列管為珍貴樹木。
此外，市府出版專書「樹說台南400」，由作者實地走訪台南300多棵老樹，精選165棵具特色與故事性的老樹，再搭配溫暖細膩的水彩畫風，呈現老樹獨特魅力。
另亦出版繪本「小樹苗找找家」，適合3歲以上親子共讀，從小培養愛護自然與保護樹木觀念，在五南書店全省實體店面銷售中。
農業局表示，老樹相關資訊可至「愛樹一生一世」網站查詢，或撥打愛樹專線0800241314洽詢。
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