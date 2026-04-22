不能讓百年老榕消失 台南安業國小老董校友砸600萬搶救

「我不能眼睜睜看這倒伏的老榕樹從母校消失！」，台南麻豆安業國小一株百年老榕樹去年不敵丹納斯颱風肆虐，因搶救費用達數百萬元，地方無力負擔，從商有成的校友低調支付所有費用，看到老樹搶救成功，更讓市府官員感動忍不住落淚。

南市府農業局今辦理「守護城市綠色資產 傳遞環境教育向下扎根」記者會，森林及自然保育科長朱健明分享農業局推動老樹保育過程、成果。

朱健明談到去年丹娜斯颱風肆虐，倒伏連根拔起頻傳，其中麻豆安業國小這株農業局編號168保護的老榕樹，為1920年代由教師呂俊從外地移植，也是安業國小學子與在地居民共同情感記憶。

老樹雖倒伏，主幹中空腐朽，但根系與枝葉健康，存活機率極高。為搶救老榕樹，校方不間斷灑水保濕，甚至觀察到新根自舊根萌發，顯示榕樹生命力強韌。但評估作業繁複，得動用多輛大型拖吊車作業扶正，粗估相關費用得6、700萬元以上，根本無力負擔。

地方困坐愁城之際，校長陳宏吉多方奔走露現曙光；旅居上海傑出校友、鴻億實業董事長李茂盛獲知，表明拜託全力搶救老樹，願意負擔所有費用。

據轉述，李茂盛說，「老榕樹是他童年一部分，我不能眼睜睜看它倒下。」他低調又大器說，立志在有生之年種下100萬棵樹，實踐企業對環境永續長遠承諾。

去年7月16日首次嘗試扶正工程時，雖動用160噸與120噸各一台大吊車，但因樹幹拉扯造成吊臂受損被迫中止，後又出動250噸與300噸吊車、約30人專業團隊，終於成功完成吊掛作業。

朱健明說，看到倒伏百年老榕樹重新展現堅韌生命力，及回顧這過程點滴，真的會感動忍不住落淚。

農業局說，目前台南市列管樹木共338株，其中47株依森林法公告為受保護樹木，其餘291株則依台南市珍貴樹木保護自治條例列管為珍貴樹木。

此外，市府出版專書「樹說台南400」，由作者實地走訪台南300多棵老樹，精選165棵具特色與故事性的老樹，再搭配溫暖細膩的水彩畫風，呈現老樹獨特魅力。

另亦出版繪本「小樹苗找找家」，適合3歲以上親子共讀，從小培養愛護自然與保護樹木觀念，在五南書店全省實體店面銷售中。

農業局表示，老樹相關資訊可至「愛樹一生一世」網站查詢，或撥打愛樹專線0800241314洽詢。

去年丹娜斯颱風肆虐，台南麻豆安業國小百年老榕樹倒伏遭連根拔起，校方忙澆灌保濕。記者謝進盛／翻攝

去年丹娜斯颱風肆虐，台南麻豆安業國小百年老榕樹倒伏遭連根拔起。記者謝進盛／翻攝

南市府農業局今辦理「守護城市綠色資產 傳遞環境教育向下扎根」記者會。記者謝進盛／翻攝

去年丹娜斯颱風肆虐，台南麻豆安業國小百年老榕樹倒伏遭連根拔起，各界忙搶救。記者謝進盛／翻攝

南市府農業局森林及自然保育科長朱健明分享農業局推動老樹保育過程、成果。記者謝進盛／翻攝