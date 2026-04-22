童綜合醫療科技營年年秒殺 中一中校長：醫院1/3是一中人

為啟發青年學子對醫療產業的興趣，童綜合醫院今天宣布第4年舉辦「2026高中生創新醫療科技體驗營」，本屆活動吸引全台中39所高中職學生報名，最終遴選出64位優秀學子，將於4月25、26日展開一日醫療實地體驗，台中一中校長林隆諺笑說，童綜合醫院內有三分之一是「一中人」，所以體驗營校內報名年年秒殺。

童綜合醫院研發創新中心院長歐宴泉表示，醫療產業正隨AI與尖端科技急遽變革，他引用曼德拉名言強調，「教育是改變世界最強大的武器」，希望學生透過與專業醫師的「Role Model」引領，開啟生涯規劃；讓學員藉由親手、親身來體驗，體驗先進醫療科技，如機械手臂現在從多孔提升到單孔；還有內視鏡、還有縫合、還有一次性的拋棄式輸尿管鏡的操作，從知道到做到。

歐宴泉並介紹今年課程設計多元且具震撼力，除讓學生一窺複合式手術室奧秘，更安排模擬操作達文西機械手臂、內視鏡、軟式輸尿管鏡及手術縫合；此外，今年更加入助聽器與手機串流傳輸體驗，讓學生體會科技信號直接傳輸至大腦聽學中樞的實踐。

台中一中校長林隆諺打趣說，據非正式統計，童綜合醫院內有三分之一是「一中人」，雙方淵源深厚。他指出，校內醫療體驗營名額年年「秒殺」，可見活動之精彩；尤其醫院大氣提供達文西機械手臂、微創器材讓學生探索，不僅是醫學啟發，更是跨領域興趣的結合。林隆諺更以自身健檢經驗為例，大讚童醫院具備特殊的人文關懷氣質與先進設施。

今日啟動典禮，包括台中一中校長林隆諺、中港高中校長簡崐鎰、清水高中校長蕭建華等多位教育界代表蒞臨，童綜合醫院更由歐宴泉院長領軍，介紹集結急診、內科、耳鼻喉、泌尿科等10位專業醫師親自指導，持續以體驗營作為年度使命，與教育界超前部署，為台灣培育下一代醫療科技的關鍵人才。

童綜合醫院宣布第4年舉辦「2026高中生創新醫療科技體驗營」，吸引全台中39所高中學生報名，最終選出64位優秀學子。記者黑中亮／攝影