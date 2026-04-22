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童綜合醫療科技營年年秒殺 中一中校長：醫院1/3是一中人

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
童綜合醫院研發創新中心院長歐宴泉介紹今年課程設計多元且具震撼力，除讓學生一窺複合式手術室奧秘。記者黑中亮／攝影
童綜合醫院研發創新中心院長歐宴泉介紹今年課程設計多元且具震撼力，除讓學生一窺複合式手術室奧秘。記者黑中亮／攝影

為啟發青年學子對醫療產業的興趣，童綜合醫院今天宣布第4年舉辦「2026高中生創新醫療科技體驗營」，本屆活動吸引全台中39所高中職學生報名，最終遴選出64位優秀學子，將於4月25、26日展開一日醫療實地體驗，台中一中校長林隆諺笑說，童綜合醫院內有三分之一是「一中人」，所以體驗營校內報名年年秒殺。

童綜合醫院研發創新中心院長歐宴泉表示，醫療產業正隨AI與尖端科技急遽變革，他引用曼德拉名言強調，「教育是改變世界最強大的武器」，希望學生透過與專業醫師的「Role Model」引領，開啟生涯規劃；讓學員藉由親手、親身來體驗，體驗先進醫療科技，如機械手臂現在從多孔提升到單孔；還有內視鏡、還有縫合、還有一次性的拋棄式輸尿管鏡的操作，從知道到做到。

歐宴泉並介紹今年課程設計多元且具震撼力，除讓學生一窺複合式手術室奧秘，更安排模擬操作達文西機械手臂、內視鏡、軟式輸尿管鏡及手術縫合；此外，今年更加入助聽器與手機串流傳輸體驗，讓學生體會科技信號直接傳輸至大腦聽學中樞的實踐。

台中一中校長林隆諺打趣說，據非正式統計，童綜合醫院內有三分之一是「一中人」，雙方淵源深厚。他指出，校內醫療體驗營名額年年「秒殺」，可見活動之精彩；尤其醫院大氣提供達文西機械手臂、微創器材讓學生探索，不僅是醫學啟發，更是跨領域興趣的結合。林隆諺更以自身健檢經驗為例，大讚童醫院具備特殊的人文關懷氣質與先進設施。

今日啟動典禮，包括台中一中校長林隆諺、中港高中校長簡崐鎰、清水高中校長蕭建華等多位教育界代表蒞臨，童綜合醫院更由歐宴泉院長領軍，介紹集結急診、內科、耳鼻喉、泌尿科等10位專業醫師親自指導，持續以體驗營作為年度使命，與教育界超前部署，為台灣培育下一代醫療科技的關鍵人才。

童綜合醫院宣布第4年舉辦「2026高中生創新醫療科技體驗營」，吸引全台中39所高中學生報名，最終選出64位優秀學子。記者黑中亮／攝影
童綜合醫院宣布第4年舉辦「2026高中生創新醫療科技體驗營」，吸引全台中39所高中學生報名，最終選出64位優秀學子。記者黑中亮／攝影

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