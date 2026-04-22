鐵窗學徒到風電霸主 世紀鋼構董座自爆：阮嘸愛讀冊

嘉義縣大林鎮出身的傳奇企業家、冒險家，世紀鋼鐵結構公司董事長賴文祥，日前以嘉中榮譽傑出校友身分回鄉，參加嘉義高中創校102周年校慶，發表專題演講，並為他捐資850萬元整建完成的「陶壁樓」揭牌，以行動回饋家鄉嘉中、培育後進。演講結束後，餘韻不散，學生們熱烈討論，直呼「聽見了不一樣的人生可能」。

站上講台，賴文雄娓娓道來跌宕起伏的人生。他坦言國中畢業便踏入社會，16歲北上從焊接學徒做起，從最基層的鐵窗製作一步步打拚，歷經鐵皮屋與鋼構工程，靠著「別人不做、我來做」的拚勁，在產業中闖出一片天。他說，大他8歲的哥哥，讀嘉中高三過世，早逝讓父母悲痛不已，讓他更堅定「不認輸」人生態度。他說，「阮嘸愛讀冊，但阮做事認真，嘸認輸」，即使學歷不高，他始終相信，唯有持續學習、勇於創新，才能在快速變動的時代中立足。他勉勵學子，「不要怕困難，不放棄。」

他事業轉捩點，來自承接高科技廠房鋼構工程。蓋台積電晶圓廠等高難度案子，許多業者卻步，他接下挑戰，成功奠定企業實力。隨後，他看準全球能源轉型趨勢，跨足技術門檻高的離岸風電基礎鋼構領域，從零打造產業鏈，最終成為台灣風電產業的重要推手。從俄烏戰爭到中東戰事，凸顯能源自主重要性。他直言，台灣能源高度仰賴進口，再生能源攸關國家安全；尤其AI時代來臨後，電力需求爆炸性成長，綠電更成為企業競爭的關鍵資源。

除企業成就，賴文祥投資教育，2023年桃園私立高職「成功工商」面臨財務危機。他接手這所歷史悠久的學校，將校名改為「世紀綠能工商」，投資更新設施設備、提供獎學金和其他機會，讓學校重新煥發生機。捐建完成的嘉中陶壁樓一樓，設置世紀鋼構介級與風電展示模型，讓學生近距離了解產業，激發投入興趣。鎮這場跨越世代分享，讓學生深受感動。不僅是企業傳奇，更是關於勇氣、選擇與時代洞察生命課程。

嘉義縣大林鎮出身的傳奇企業家、冒險家，世紀鋼鐵結構公司董事長賴文祥，日前以嘉中榮譽傑出校友身分回鄉，參加嘉義高中創校102周年校慶，發表專題演講。圖／聯合報資料照片