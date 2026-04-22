七月起 北市國高中調升課後鐘點費

教育部今年調升高中以下兼任及代課教師鐘點費，課後鐘點費卻未一併調升，形成加班比上班鐘點費低現象。北市議員呼籲教育局自籌經費調整或跟中央爭取；教育局宣布七月起，高國中將調高教師課後鐘點費，但原則是使用者付費，國中生一節付費卅六元、高中四十二元。

今年起高中以下兼任及代課教師鐘點費調升百分之廿，國小一小時從三三六元調升至四○五元；國中三七八元變成四五五元；高中四二○元變五○五元，但調升的是上班時間鐘點費，不包含下班後課後輔導鐘點費，導致加班鐘點費低於上班鐘點費，國小老師的課後鐘點費一小時四○○元、國中四五○元。

議員耿葳指出，全台教師荒，有該現象不合理，北市很多雙薪家庭，參加課後輔導比例高，北市更應優先調增課後鐘點費，讓更多老師願投入。她舉例，新竹縣今年二月底開始，國中課後輔導及高中以下學生課後教師鐘點費，全面調升百分之廿，新竹市、花蓮縣都有檢討並調升。

教育局長湯志民表示，國高中課後鐘點費已提報，七月起國中預計增至六○○元、高中六六○元。教育局補充，課後費用原則上是使用者付費，課後鐘點費調整後，學生收費也會調整，國中生一節課將收卅六元、高中一節課四十二元。