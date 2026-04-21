牛糞變「三寶」奪冠！學校旁4座乳牛場 彰化國小拚出環教第一

明（22）日是世界地球日，教育部今日舉辦「114學年度學校環境教育實作競賽」頒獎典禮暨成果分享活動，表揚各校師生在環境學習行動中卓越表現與積極投入，本屆競賽參賽規模創新高，共計139組作品、逾700名師生參與。彰化縣秀水鄉陝西國民小學以在地乳牛養殖產生的牛糞廢棄物為發想，透過科學實驗與課程探究，成功開發出牛糞蚊香、肥料球及燃料棒等「三寶」再生產品，榮獲國小組第1名。

「114學年度學校環境教育實作競賽」頒獎典禮暨成果分享活動今日在台北市客家文化主題公園舉行，表揚各校師生在環境學習行動中卓越表現與積極投入。教育部資訊及科技教育司副司長黃仁杰表示，今年競賽邁入第八年，參與學校持續增加，環境教育實作並非特殊技能或獨立考試科目，而是將生活中的重要議題融入各學科學習。

教育部表示，本屆競賽參賽規模再創新高，共計139組作品、逾700名師生參與。活動中頒發國小組、國中組前3名，以及環境教育創新特別獎、資源循環特別獎、教師耕耘獎與縣市團體獎，肯定獲獎師生以實際行動實踐環境理念。

本屆競賽國小組第1名為彰化縣秀水鄉陝西國民小學，在校長吳世宏與老師陳幼芬指導下，學生針對在地乳牛養殖所產生的牛糞廢棄物問題，透過科學實驗與實地調查深入探究，克服氣味不適，成功開發出牛糞蚊香、肥料球及燃料棒等具經濟價值的再生產品，並結合社區力量與社群媒體推廣，具高度行動力與在地影響力。

陳幼芬表示，校本課程本來就有一門永續課程，在校長長期深耕環境教育下，已發展為學校特色。自去年九月起，每周安排至少4次相關課程，並於競賽結束後持續推動，強調該計畫並非為比賽而設，而是長期環境教育的一部分。

她談到作品發想源於校園周邊設有4座大型乳牛場，因而引導學生思考如何將原本的廢棄物轉化為可再利用資源，並實際帶領學生進行場域觀察，進一步將牛糞結合艾草粉提升驅蚊效果。

國中組第1名則是宜蘭縣立復興國民中學長期關注深溝地區生態議題，團隊長期蒐集逾600筆生物調查數據，具備扎實的環境探究能力。學生秉持公民科學精神，系統性分析人工與天然水體對生物多樣性的影響，發現環境開發與水質變遷已對原生魚類棲地造成威脅，除持續進行生態監測外，師生也實際參與外來種移除，並轉化為在地資源加以利用。

本屆競賽與環境部擔任協辦單位，增設「環境教育創新特別獎」，由雲林縣古坑鄉華南實驗國民小學及宜蘭縣立岳明國民中小學獲獎。華南實驗國小以「四季螺旋課程」為主軸，引導學生從觀察在地物種出發，進而自主規劃服務旅行，並將學習歷程轉化為繪本創作與公共倡議；岳明國中小則推動「暗夜精靈2.0」計畫，聚焦蝙蝠保育與生態循環，運用超聲波偵測技術建構公民科學數據。

彰化縣秀水鄉陝西國民小學開發出牛糞蚊香、肥料球及燃料棒等「三寶」再生產品，榮獲環境教育實作競賽國小組第1名。圖／記者柯美儀攝影。