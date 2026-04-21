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基隆市公布國中新生登記資訊 提醒家長善用線上報到網站

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆教育處今天公布115學年度國中新生分發作業相關資訊，提醒家長參閱入學通知單及學校公告內容辦理報到。圖／基隆市教育處提供
基隆教育處今天公布115學年度國中新生分發作業相關資訊，提醒家長參閱入學通知單及學校公告內容辦理報到。圖／基隆市教育處提供

基隆市115學年度國中新生分發作業分階段進行，總量管制學校銘傳及武崙國中，今天起至4月30日受理家長繳納登記入學相關文件。一般公立國中新生，報到日期是5月21日至25日，教育處提醒家長參閱入學通知單及學校公告內容辦理報到。

教育處今天表示，國中新生分發作業陸續進行中，一般公立國中七年級新生，以戶籍所在地的學區為主，家長可在收到新生入學通知單後，採線上或到校方式進行報到。

教育處說，因應社會趨勢及方便民眾，近年推動新生入學線上報到，鼓勵家長可多加運用。115學年報到日期自5月21日至25日，家長可至「基隆市國中小新生報到入口網（https://school.kl.edu.tw/kl-register/）辦理 。若無法登入，可在5月22、23日依照各校的新生入學通知單內容，攜帶相關文件於指定時間前往辦理報到作業。

基隆市實施總量管制的銘傳國中及武崙國中，學校在4月21至30日受理家長繳納登記入學相關文件，並在5月11日晚上6時在學校網站公告新生入學名單，未錄取學生由學校通知新生家長處理後續事宜。

實施實驗教育的南榮國中，5月11日辦理學區學生優先入學登記，如有剩餘名額，5月12日辦理跨學區學生登記，只要設籍於基隆市，都可以自由申請登記。

教育處指出，想就讀私立國中的學生以登記1校為限，如違反規定將撤銷錄取資格。其中二信高中國中部在4月22日至29日以線上方式進行登記，聖心高中國中部5月9日上午9時至12時辦理現場登記。超過核定招生名額時，聖心高中國中部將在5月11日下午1時辦理公開抽籤作業。

聖心、二信高中國中部依入學簡章規定，都定於5月11日於校網公布錄取名單。家長如對於私校入學有相關疑義，可聯繫各招生學校，聖心高中國中部電話(02)2428-2454轉分機304。二信高中國中部電話(02)2462-3131轉分機203。

教育處長徐嬿立表示，家長如有其他新生入學疑問，可洽詢戶籍地學區學校了解相關事宜。私立聖心高中國中部額滿抽籤採取公開程序，教育處會在學校登記及抽籤當天派人到場督導，如有學生被拒絕登記，可在現場向督導人員或打電話到教育處反應，聯絡電話（02）2430-1505轉分機104。

基隆教育處今天公布115學年度國中新生分發作業相關資訊，提醒家長參閱入學通知單及學校公告內容辦理報到。圖／基隆市教育處提供
基隆教育處今天公布115學年度國中新生分發作業相關資訊，提醒家長參閱入學通知單及學校公告內容辦理報到。圖／基隆市教育處提供

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