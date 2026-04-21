台灣大哥大捐贈電視設備 助偏鄉學校提升數位教學環境

台灣大哥大善盡企業社會責任，此次將一批活動結束下架但狀況良好的電視，捐贈給非營利組織、公務機關及學校等等，其中也包含了15所偏鄉地區的學校，協助提升教學環境，讓數位資源得以融入日常課堂，進一步縮短城鄉之間的學習落差。透過實際行動支持教育發展，為學童打造更完善的學習條件，提升整體學習品質與視野。

其中位處東北角的鼻頭國小也獲贈2台電視，校長李延昌表示，此次捐贈的電視設備對學校助益良多，教師可靈活運用多媒體教材，結合影像、圖像與聲音進行教學，使課程內容更加生動具體，不僅提升學生理解能力，也讓課堂互動更加活絡。

學生們也分享，有了新的電視設備後，上課變得更有趣，老師透過影片與圖片說明，讓學習變得更清楚、更容易吸收，大家上課更專心，也更期待每天的學習時光。