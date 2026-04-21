影／高中醫療科技競賽頒獎 蔣萬安讚學生實作力強

自111學年度起，中小學生必修本土語言，例如台語、客語或原住民語。一名網友發文，稱他和從小講台語長大的長輩聊到小學生學台語的問題，長輩表示台語太小眾，使用人口少，沒必要將台語納入義務教育之中。對此，網友們點出學習台語的優勢，除了避免文化消失外，更有內行網友指出台語發音結構與英文的聲門塞音一致，有助於學習英文。

2026-04-21 15:00