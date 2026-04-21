快訊

蘋果50周年換CEO！庫克接班人特納斯迎「川普挑戰」前同事評價曝光

卓榮泰稱進口馬鈴薯「逐顆檢查」 羅廷瑋：騙國會的政治謊言

MLB／流量密碼！大聯盟置頂李灝宇影片 紅襪先前發文遭台灣球迷謾罵

聽新聞
0:00 / 0:00

影／高中醫療科技競賽頒獎 蔣萬安讚學生實作力強

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
台北市長蔣萬安（左一）下午出席「第五屆高中醫療科技創意競賽頒獎典禮」，頒獎給得獎隊伍。記者林伯東／攝影
台北市長蔣萬安（左一）下午出席「第五屆高中醫療科技創意競賽頒獎典禮」，頒獎給得獎隊伍。記者林伯東／攝影

北市蔣萬安下午出席「第五屆高中醫療科技創意競賽頒獎典禮」，蔣萬安致詞表示，台北市推動AI與醫療科技教育成果亮眼，學生走出課堂、接軌實務。於亞太地區規模最大的醫療科技競賽中，今年參與規模創新高，共有約114所學校、260組團隊參賽，其中台北市3所學校就有超過90組隊伍投入，最終45組團隊脫穎而出獲獎。多項作品聚焦實際醫療需求，包括慢性病管理與「中風預警偵測系統」等創新應用，展現學生觀察問題與提出解決方案的能力。

台北市長蔣萬安下午出席「第五屆高中醫療科技創意競賽頒獎典禮」，面對媒體提問，蔣萬安快步進入會場。記者林伯東／攝影
台北市長蔣萬安下午出席「第五屆高中醫療科技創意競賽頒獎典禮」，面對媒體提問，蔣萬安快步進入會場。記者林伯東／攝影

台北市長蔣萬安下午出席「第五屆高中醫療科技創意競賽頒獎典禮」。記者林伯東／攝影
台北市長蔣萬安下午出席「第五屆高中醫療科技創意競賽頒獎典禮」。記者林伯東／攝影

蔣萬安 北市

延伸閱讀

貓咪盃競賽 百隊中小學生爭奪資訊應用桂冠

中原大學獲天下大學公民獎 跨域創新展現大學影響力

影／北市樂儀旗舞表演 淚水與汗水刻畫青春樂章

台北市舉行樂儀旗觀摩展演 多校團隊參與演出

相關新聞

災後剩1支標槍可練習 花蓮光復國中全中運奪金

花蓮光復國中標槍選手田佳恩前天在全中運奪金牌，這項榮譽得來不易，去年九月光復洪災後，學校操場被洪水淹沒，只能移到其他學校訓練，且標槍只剩一支，大家輪流練習，田不慎受傷，困頓中，門諾醫院補上缺口，協助運動防護助一臂之力。

太小眾！長輩喊小學生「學台語沒用」 內行指：有助於學習英文

自111學年度起，中小學生必修本土語言，例如台語、客語或原住民語。一名網友發文，稱他和從小講台語長大的長輩聊到小學生學台語的問題，長輩表示台語太小眾，使用人口少，沒必要將台語納入義務教育之中。對此，網友們點出學習台語的優勢，除了避免文化消失外，更有內行網友指出台語發音結構與英文的聲門塞音一致，有助於學習英文。

立人國小攜手祀典武廟出版繪本 打造古蹟教育三軌學習

台南市北區立人國小攜手國定古蹟台灣祀典武廟，推動跨域合作製作出版3本特色繪本，不僅展現文化傳承與品格教育融合的創新成果，也打造「紙本讀、數位讀、趣走讀」三軌並進學習模式，讓閱讀與體驗全面升級，同時持續深化古蹟教育。

高雄改標香菇流入校園營養午餐 校方證實：兩道湯品用過

高雄市大發食材行遭爆涉改標進貨產地，將越南乾香菇標示為台灣出產，檢調查出，其中2公斤香菇流入林園國小營養午餐；校方證實，3月份菜單湯品用過這批香菇，目前未接獲學生通報身體不適，為安全起見，已停用乾燥香菇，避免來源不明的食材再度流入校園。

花蓮洪災淹沒操場...只剩1支標槍 光復國中田佳恩拚出全中運金牌

花蓮光復國中標槍選手田佳恩參加全中運奪下金牌，這面榮譽對他來說十分得來不易。去年9月光復洪災後，學校操場全被洪水淹沒，只能移到其他學校訓練，且標槍只剩下1支，大家只能輪流練習，田還不慎受傷，在困頓中，門諾醫院補上缺口協助運動防護，助他奪得佳績。

中華電信「偏鄉原力啟動」計畫 以Maker AI深耕偏鄉教育點亮孩子未來

中華電信桃園營運處攜手元智大學與桃園市自造者協會，推動「Maker AI數位培力計畫」，深入桃園復興區原鄉校園，近日於羅浮國小舉辦「偏鄉原力啟動」校內成果展，呈現學生透過課程完成的多元創作。現場展出結合3D建模與立體設計的作品，完整呈現從構想到設計、實作的學習歷程，展現推動偏鄉數位教育與落實ESG的成果。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。