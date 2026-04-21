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「停辦不廢校」新營新興國小新橋校區 變身共融健康基地

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
落實「停辦不廢校」，台南新營新興國小新橋校區變身共融健康基地。記者謝進盛／翻攝
落實「停辦不廢校」，台南新營新興國小新橋校區變身共融健康基地。記者謝進盛／翻攝

台南市新營區新橋國小因不敵少子化衝擊，已於去年8月1日起停辦併入鄰近新興國小，經與財團法人脊髓損傷社會福利基金會合作，將該校區變身為大新營地區「多元學習與共融通用健康」重要基地，落實「停辦不廢校」意義。

新興國小校長張菁峯表示，為讓校區空間效益最大化，依府教育局裁併校區認養作業原則辦理校區認養公告及評審作業，脊髓損傷社會福利基金會為最優認養單位，基金會亦將進一步與新營區樂齡學習中心、新營社區大學「強強聯手」，爭取銀髮健身俱樂部計劃、預計開辦一系列健康促進及在地特色藝能學習等多元課程，為社區民眾提供源源不絕的學習機會。

教育局長鄭新輝說，「停辦不廢校」是教育局面對少子女化趨勢下重要原則，基金會此次認養新橋校區作為巡迴服務車行動基地及因應超高齡社會到來，開辦預防社區長輩因肌力不足而跌倒受傷的巡迴健身課程，打造融合學習、關懷與文化交流的「共融通用健康基地」，成為多元服務民眾社區學習新據點，透過這次成功空間活化案例，證明即使學校停辦，校區空間也能轉型為社區重要資產，持續發揮教育與服務功能。

落實「停辦不廢校」，台南新營新興國小新橋校區變身共融健康基地。記者謝進盛／翻攝
落實「停辦不廢校」，台南新營新興國小新橋校區變身共融健康基地。記者謝進盛／翻攝

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