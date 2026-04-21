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太小眾！長輩喊小學生「學台語沒用」 內行指：有助於學習英文

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友和長輩聊到小學生學台語的問題，長輩認為台語太小眾沒必納入義務教育之中。示意圖／ingimage
一名網友和長輩聊到小學生學台語的問題，長輩認為台語太小眾沒必納入義務教育之中。示意圖／ingimage

自111學年度起，中小學生必修本土語言，例如台語、客語或原住民語。一名網友發文，稱他和從小講台語長大的長輩聊到小學生學台語的問題，長輩表示台語太小眾，使用人口少，沒必要將台語納入義務教育之中。對此，網友們點出學習台語的優勢，除了避免文化消失外，更有內行網友指出台語發音結構與英文的聲門塞音一致，有助於學習英文。

一名網友在Threads發文，表示近日與一位自小就說台語長大的長輩聊到小學生要學習台語的議題，長輩認為台語「根本沒必要納入義務教育」，因為它太小眾了，目前僅有台灣和中國的某些東南省份在使用，況且如今講台語的人越來越稀少，學生日常不會用到，更不會在家跟長輩說台語，「學了根本沒用」。

原PO好奇，在如今台語被納入義務教育的情況下，學生學習台語是否對自己有正面影響，希望在第一線教育現場、或是上過台語課的人分享看法。

此文一出，有網友認為，除了台灣與中國閩南地區外，說台語的人的確越來越少了，正因為台語文化正在沒落，所以我們更應該學習該語言，避免它徹底消失，家裡沒得學的情況下，學校教導台語合情合理。

更有網友分享，他與家人出國旅遊用台語溝通時，遇到過馬來西亞人用福建話搭話、此外也碰到過印尼人也使用福建話聊天，日常生活中是否使用台語會經歷不同的人生體驗，這也是學習語言的利多之一。

更有內行網友表示，學習台語的好處不單單是與家人聊天，台語的「入聲字」發音結構與英文的聲門塞音一致，對講華語長大的孩子來說，學台語是有利於學習英文的。

還有網友精闢總結，台語的價值在於文化、歷史傳承與語言結構的優勢，上述提到的英文發音就是其中之一。此外，台語融合了不同時代語言的影響，比如日治時代日語的借詞、東南亞華人之間的融合，本身就是一種跨文化的語言。

該網友強調「語言從來不只是人口多寡決定價值」，當我們走出國際時，能夠理解並說出自己文化的根，是母語帶給你的。雖然他會五種語言，但還是會讓孩子接觸台語，因為這是國際化的起點，讓他們清楚知道自己來自何方。

小學生學習台語曾引起網友熱議。一名媽媽在網路上表示，自己並不太會說台語，為了教兒子，要照著老師傳的音檔一字一句用注音符號勉強寫出來，否則幾乎看不懂，無奈表示自己已經度過「連續幾個練到邊哭邊念的晚上」。顯然學習台語不僅帶給學生們壓力，更造成了家長們的困擾。

台語 閩南語 小學生 語言

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