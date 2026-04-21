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外國大使校園開講 巴拉圭大使分享文化與台巴情誼
新北市秘書處推動「大使校園開講」系列活動，今天前進新北市立錦和高中，邀請巴拉圭共和國大使Darío Filártiga Ruiz Díaz以「探索巴拉圭」為題演講，向約370名師生介紹當地人文歷史與臺巴友好關係，現場互動熱絡。
秘書處表示，此次也是傅大使抵臺履新後首次走入高中校園演講。校方特別安排交流內容，並展示校內科技教材與教學設備。傅大使透過圖文介紹巴拉圭多元文化，並展示具代表性的國民飲品涼瑪黛茶（Tereré），也提及臺灣與巴拉圭間的深厚情誼，強調教育對國家發展的重要性。
參與學生表示，透過演講對巴拉圭有更深入認識，也對兩國關係留下深刻印象。錦和高中校長張純寧指出，學校長期推動國際教育與外語學習，透過交流活動培養學生國際視野，此次演講全程以西班牙語進行，也讓學生接觸重要國際語言。
新北市政府秘書處長祝惠美表示，市府將持續透過「大使校園開講」活動，把國際視野帶入校園，培養學生關注國際事務的能力。本學期預計辦理十餘場，下一場將邀請比利時代表與土城區福瑞斯特中小學師生交流。
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