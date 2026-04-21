災後剩1支標槍可練習 花蓮光復國中全中運奪金

花蓮光復國中標槍選手田佳恩前天在全中運奪金牌，這項榮譽得來不易，去年九月光復洪災後，學校操場被洪水淹沒，只能移到其他學校訓練，且標槍只剩一支，大家輪流練習，田不慎受傷，困頓中，門諾醫院補上缺口，協助運動防護助一臂之力。

田佳恩以第一擲五十六公尺五十三奪下金牌，光復國中校長黃建榮擔任頒獎人，他說，洪災過後操場與練習場被淹沒，田徑隊被迫四處借地訓練，到光復國小、東華大學移地練習，在克難環境中還能拚下好成績，代表選手對信念的堅持。

光復國中田徑教練陳緯皓回憶，洪災後器材幾乎全毀，標槍剩下一支，五、六名選手輪流用，沒有完整訓練時間，利用每節下課短短十分鐘在泥地裡練習，「沒有暖身、防護，就在那兒擲」，因此不慎受傷。

田佳恩當下沒察覺，直到今年比賽前，發現手臂痠痛、發不了力，被迫暫停訓練養傷，門諾醫院看見問題，導入運動防護專業。

來自萬榮鄉馬遠部落、有布農族與阿美族血統的田佳恩，站上頒獎台十分靦腆，他說，表現「還可以」，可惜沒破個人最佳五十八公尺，本來想丟到六十公尺，為了這場比賽，賽前一周控制飲食，不吃油炸食物，讓身體維持最佳狀態。