聽新聞
0:00 / 0:00

災後剩1支標槍可練習 花蓮光復國中全中運奪金

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
花蓮光復國中標槍選手田佳恩參加全中運奪下金牌。圖／門諾醫院提供
花蓮光復國中標槍選手田佳恩參加全中運奪下金牌。圖／門諾醫院提供

花蓮光復國中標槍選手田佳恩前天在全中運奪金牌，這項榮譽得來不易，去年九月光復洪災後，學校操場被洪水淹沒，只能移到其他學校訓練，且標槍只剩一支，大家輪流練習，田不慎受傷，困頓中，門諾醫院補上缺口，協助運動防護助一臂之力。

田佳恩以第一擲五十六公尺五十三奪下金牌，光復國中校長黃建榮擔任頒獎人，他說，洪災過後操場與練習場被淹沒，田徑隊被迫四處借地訓練，到光復國小、東華大學移地練習，在克難環境中還能拚下好成績，代表選手對信念的堅持。

光復國中田徑教練陳緯皓回憶，洪災後器材幾乎全毀，標槍剩下一支，五、六名選手輪流用，沒有完整訓練時間，利用每節下課短短十分鐘在泥地裡練習，「沒有暖身、防護，就在那兒擲」，因此不慎受傷。

田佳恩當下沒察覺，直到今年比賽前，發現手臂痠痛、發不了力，被迫暫停訓練養傷，門諾醫院看見問題，導入運動防護專業。

來自萬榮鄉馬遠部落、有布農族與阿美族血統的田佳恩，站上頒獎台十分靦腆，他說，表現「還可以」，可惜沒破個人最佳五十八公尺，本來想丟到六十公尺，為了這場比賽，賽前一周控制飲食，不吃油炸食物，讓身體維持最佳狀態。

運動 金牌 東華大學

延伸閱讀

全中運／花蓮洪災後剩1支標槍練習 光復國中田佳恩拚出金牌

全中運／要命5分箭嚇出一身汗 台南海事驚險奪男團隊史首金

全中運／賽前先哭再奪金 洪渝姍奇特抒壓高女100蝶四連霸

瑞芳分區田徑對抗賽登場 小選手全力拚戰展現運動精神

相關新聞

災後剩1支標槍可練習 花蓮光復國中全中運奪金

花蓮光復國中標槍選手田佳恩前天在全中運奪金牌，這項榮譽得來不易，去年九月光復洪災後，學校操場被洪水淹沒，只能移到其他學校訓練，且標槍只剩一支，大家輪流練習，田不慎受傷，困頓中，門諾醫院補上缺口，協助運動防護助一臂之力。

立人國小攜手祀典武廟出版繪本 打造古蹟教育三軌學習

台南市北區立人國小攜手國定古蹟台灣祀典武廟，推動跨域合作製作出版3本特色繪本，不僅展現文化傳承與品格教育融合的創新成果，也打造「紙本讀、數位讀、趣走讀」三軌並進學習模式，讓閱讀與體驗全面升級，同時持續深化古蹟教育。

高雄改標香菇流入校園營養午餐 校方證實：兩道湯品用過

高雄市大發食材行遭爆涉改標進貨產地，將越南乾香菇標示為台灣出產，檢調查出，其中2公斤香菇流入林園國小營養午餐；校方證實，3月份菜單湯品用過這批香菇，目前未接獲學生通報身體不適，為安全起見，已停用乾燥香菇，避免來源不明的食材再度流入校園。

花蓮洪災淹沒操場...只剩1支標槍 光復國中田佳恩拚出全中運金牌

花蓮光復國中標槍選手田佳恩參加全中運奪下金牌，這面榮譽對他來說十分得來不易。去年9月光復洪災後，學校操場全被洪水淹沒，只能移到其他學校訓練，且標槍只剩下1支，大家只能輪流練習，田還不慎受傷，在困頓中，門諾醫院補上缺口協助運動防護，助他奪得佳績。

中華電信「偏鄉原力啟動」計畫 以Maker AI深耕偏鄉教育點亮孩子未來

中華電信桃園營運處攜手元智大學與桃園市自造者協會，推動「Maker AI數位培力計畫」，深入桃園復興區原鄉校園，近日於羅浮國小舉辦「偏鄉原力啟動」校內成果展，呈現學生透過課程完成的多元創作。現場展出結合3D建模與立體設計的作品，完整呈現從構想到設計、實作的學習歷程，展現推動偏鄉數位教育與落實ESG的成果。

台中女中外牆施工拆冷氣學生苦喊「教室像蒸籠」 校方：已發放立扇

台中女中正誼樓今年初開始施作外牆修繕工程，拆掉外牆的冷氣室外機，近日天氣炎熱，學生在教室內沒有冷氣吹，也受到施工噪音等因素影響，部分學生不滿學校沒作好配套措施；校方表示，工程是為了改善老舊校舍滲水，已經發放足夠的立扇給受影響的班級。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。