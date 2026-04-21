聽新聞
0:00 / 0:00
災後剩1支標槍可練習 花蓮光復國中全中運奪金
花蓮光復國中標槍選手田佳恩前天在全中運奪金牌，這項榮譽得來不易，去年九月光復洪災後，學校操場被洪水淹沒，只能移到其他學校訓練，且標槍只剩一支，大家輪流練習，田不慎受傷，困頓中，門諾醫院補上缺口，協助運動防護助一臂之力。
田佳恩以第一擲五十六公尺五十三奪下金牌，光復國中校長黃建榮擔任頒獎人，他說，洪災過後操場與練習場被淹沒，田徑隊被迫四處借地訓練，到光復國小、東華大學移地練習，在克難環境中還能拚下好成績，代表選手對信念的堅持。
光復國中田徑教練陳緯皓回憶，洪災後器材幾乎全毀，標槍剩下一支，五、六名選手輪流用，沒有完整訓練時間，利用每節下課短短十分鐘在泥地裡練習，「沒有暖身、防護，就在那兒擲」，因此不慎受傷。
田佳恩當下沒察覺，直到今年比賽前，發現手臂痠痛、發不了力，被迫暫停訓練養傷，門諾醫院看見問題，導入運動防護專業。
來自萬榮鄉馬遠部落、有布農族與阿美族血統的田佳恩，站上頒獎台十分靦腆，他說，表現「還可以」，可惜沒破個人最佳五十八公尺，本來想丟到六十公尺，為了這場比賽，賽前一周控制飲食，不吃油炸食物，讓身體維持最佳狀態。
【編輯推薦】
▪學姊制不合理！北一女儀隊遭爆高跪姿聽講、無法吃午飯 校方回應了
▪留學夢太貴…女兒想出國竟勸「賣房就好」 她陷兩難網驚了：別母女一起傻
▪不挑醫牙、電資！2建中校排1%學霸 繁星選台師大國文、台大地理掀議論
▪她被教授冷回「別把我當家教」委屈 網見伸手牌行為傻眼：把碩士當學士讀
▪被師建議上資源班…家長嘆「不想讓孩去」 網點現實：你不想不代表不需要
▪曬多年前學霸筆記！管中閔捨不得丟的「心血結晶」揭偏執：錯1字就整頁重寫
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。