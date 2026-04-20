北市生生喝鮮奶系統19日一度異常 兌換期限延1週

台北市教育局今天表示，19日晚間「鮮奶週報－生生喝鮮奶」系統異常，導致一度無法兌換。針對13日至19日當週未兌換鮮奶者，將延長當週1瓶鮮奶的兌換期限至26日晚間12時止。

教育局說明，19日晚間部分家長於合作通路門市兌換「鮮奶週報－生生喝鮮奶」時，因系統異常導致一度無法完成兌換，經查系統異常時間為晚間8時40分至9時20分間。

教育局表示，經系統端悠遊卡公司在當晚9時30分完成主機重啟，恢復正常運作。對於系統異常造成不便，深表歉意。

根據教育局提供的資料，至目前為止共接獲53筆民眾反映，為保障受影響學生家長兌領權益，若於當週（4月13日至19日）未兌換鮮奶者，將延長當週1瓶鮮奶的兌換期限，自4月21日凌晨4時起至4月26日晚間12時止，家長仍可持原卡證於期限內至原合作通路完成兌換補發鮮奶。

教育局表示，正釐清系統異常原因，深切檢討，避免類似情事發生，持續維護學生兌換服務與健康權益。